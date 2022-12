Ne basta 1 pizzico nelle piante: fioritura abbondante e duratura

A chi non piacerebbe avere delle piante sempre sane e rigogliose? Vediamo come ottenere con poco sforzo un massimo risultato.

Non tutti hanno il pollice verde eppure, questo rimedio, è utile anche alle loro piante.

Piante in casa: un grande beneficio

Sin dai primi lockdown sempre più persone hanno deciso di inserire in casa propria delle piante, creando degli angolini verdi. Che sia in terrazza/balcone, in salotto o su qualche mensola della cucina, nessuno ha saputo più rinunciare al fascino delle piante, nemmeno coloro che non hanno propriamente un pollice verde.

Che siano piante aromatiche oppure sempre verdi, prendersene cura o semplicemente guardarle, può essere di grande aiuto. Non solo curare le piante distende i nervi ma i vegetali possono anche avere dei benefici sull’aria che respiriamo, assorbendo anidride carbonica e non solo.

Come dicevamo, però, non solo non tutti riescono a prendersene cura in modo efficace. Inoltre, non tutti gli ambienti sono perfetti per far crescere sane e rigogliose le nostre piante. Per fortuna, esiste un rimedio naturale che le aiuterà nella fioritura che, dopo aver adottato questo rimedio, sarà duratura ed abbondante.

Quale ingrediente usare

La prima cosa da fare è prendere tutte le tue piante e posizionarle in una bacinella capiente senza i sottovasi oppure, meglio ancora, nella vasca da bagno. A questo punto, stiamo per svelarti l’ingrediente portentoso per aiutare la loro fioritura: si tratta dell’aspirina. Essa, utilizzata come farmaco di automedicazione contro influenza e mal di testa, può far crescere le piante più sane poiché ne rafforzerebbe il sistema immunitario.

Dovrai sciogliere una compressa effervescente di aspirina in un litro di acqua. Successivamente procedi all’annaffiatura abbondante delle tue piante. Questa soluzione composta da acqua e aspirina, però, non dovrà essere somministrata più di una volta al mese.

Quando l’aspirina viene somministrata nelle piante che crescono in piena terra, è stato dimostrato che ne aumentano le dimensioni di parecchio ma anche la loro resa. Per capire se le tue piante tollereranno bene l’aspirina, non ti resta che disciogliere 1/4 di aspirina in un litro di acqua, bagnarle e vedere come reagiscono.

La stessa soluzione potrà essere utilizzata anche per facilitare la radicazione delle talee. Inoltre, se usata come acqua per i fiori recisi, questi ultimi dureranno molto più a lungo. L’aspirina, infatti, aumenta anche la resistenza delle stesse alla siccità.

Ma perché l’aspirina fa così bene ai vegetali? Le piante, in autonomia, producono acido salicilico in piccola quantità quando sono sotto stress. Proprio l’acido le aiuterebbe a fronteggiare insetti oppure fenomeni di denutrizione o malattia. L’aspirina rafforzerebbe il sistema immunitario della pianta fornendole non solo una germinazione veloce ma anche una resistenza ai parassiti e alle malattie. L’acido salicilico dell’aspirina, inoltre, blocca il progredire dell’etilene che fa appassire la pianta.