Messi ha superato l’uovo dei record nei like su Instagram

Con la foto della coppa del mondo alzata al cielo di Lusail domenica, Lionel Messi ha raggiunto un nuovo record: quello dei like su Instagram che prima deteneva un uovo.

Record nel record, tra l’altro, per la Pulce che, in meno di 48 ore, ha ricevuto oltre 64 milioni di cuoricini sul social di Mark Zuckemberg. Un altro passo per rimanere nella storia, dunque, per Messi, e non solo calcistica.

Se i numeri potessero parlare, cosa direbbero? E, ancora, bastano solo quelli per capire la grandezza di una persona, e per farla entrare nella storia? Rispondere a queste domande è praticamente impossibile, la prima più della seconda, sicuro è che Lionel Messi, che ha vinto tutto nella sua carriera calcistica, da oggi può contare anche sul record di like a una singola foto su Instagram.

Nel post condiviso sul social di Mark Zuckerberg, la Pulce con la coppa del mondo vinta domenica sera a Lusail, in cui ha segnato una doppietta, e ha anche messo a segno un rigore nella batteria contro la Francia, ha battuto il precedente record dell’uovo, l’account che era stato creato appositamente nel 2019 per superare il primato che, fino a quel momento, deteneva Kylie Jenner, che arrivava a 18 milioni di cuoricini.

Allora, ci vollero ben nove giorni per arrivare a battere il record, a Messi, sette volte Pallone d’oro, vincitore di Champions League, Lighe spagnole, Copa America e, ora, anche dei Mondiali, sono bastate nemmeno 48 ore per superare tutti per arrivare a oltre 57 milioni e andare addirittura oltre – al momento ne ha poco più di 64 milioni, in pratica più degli abitanti dell’Italia.

Il record di like della Pulce lo fa entrare nella storia, non solo calcistica

E magari questo record di like di Messi non vuol dire niente dal punto di vista calcistico, perché non risponde all’eterna domanda su chi sia meglio tra lui e il suo “nemico” di sempre, Cristiano Ronaldo, non ci fa capire se è stato, è e sarà “mas grande” di Diego Armando Maradona, con cui viene paragonato da quando la sua stella ha iniziato a brillare, ma sicuramente lo fa entrare nella storia dei social, senza ombra di dubbio quella di Instagram.

Se sarà difficile, infatti, riuscire a collezionare gli stessi trofei che ha vinto il capitano dell’Argentina sul rettangolo verde, al momento appare ancora più impossibile che qualcuno faccia meglio di lui in termini di cuoricini.