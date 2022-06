Nastri D’Argento 2022: Drusilla Foer riceve un premio speciale

Drusilla Foer, fenomeno di quest’anno, continua a ricevere riconoscimenti: i Nastri D’Argento 2022 la premiano come “cameo dell’anno”.

Questa sera, 20 giugno 2022, si terrà la cerimonia di premiazione dei Nastri D’Argento 2022, un evento molto atteso per il cinema e la televisione in Italia. I premi dei Nastri sono molto prestigiosi e quindi è un onore essere presi in considerazione per le nomination, ma anche per le premiazioni speciali.

Proprio per un premio speciale è stata nominata vincitrice Drusilla Foer, attrice, conduttrice e intrattenitrice che quest’anno ha avuto davvero un grande successo. Ecco il premio che le è stato assegnato e che ritirerà questa sera a Roma.

Drusilla Foer è la vincitrice del premio “Cameo dell’anno” ai Nastri D’Argento 2022

Drusilla Foer è proprio sulla cresta dell’onda: già popolare a un pubblico fedele, dopo la partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2022 ha avuto un vero e proprio exploit. Infatti, ora è una delle donne più in vista della televisione italiana, famosa per la sua ironia, il suo essere sagace e molto intelligente.

Ora, grazie a una sua comparsa nel film “Sempre più bello”, diretto da Claudio Norza, Drusilla Foer viene eletta “Comparsa dell’anno” dai Nastri D’Argento 2022, ricevendo un premio molto speciale che prima di lei hanno già vinto Barbara Alberti, Giuliano Sangiorgi e Adriano Panatta tra i tanti.

Nel film, al fianco di Ludovica Francesconi e Giancarlo Commare, Drusilla interpreta l’integerrima nonna della protagonista che, come lei stessa l’ha descritta, è anaffetiva, difficoltosa e inaridita dalla propria vita. Quest’interpretazione, a quanto pare, è piaciuta molto al Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, che assegna i premi.

Un altro tassello importante da aggiungere alla carrellata di grandi successi di Drusilla Foer, che stasera al MAXXI di Roma riceverà il premio alla celebrazione dei Nastri D’Argento 2022.

Gli altri premi speciali ai Nastri D’Argento

La cerimonia di premiazione della 76° edizione dei Nastri D’Argento 2022 avrà luogo questa sera, ma in questi giorni sono stati già assegnati diversi premi, come quello per Drusilla Foer.

Oltre lei, un premio speciale è stato dato anche alla grande attrice Laura Morante, che riceverà il Nastro d’Argento Speciale. Tra le motivazioni di questo premio si legge: “Al suo talento, con il cuore tra Italia e Francia dove, anche in veste di regista, ha mostrato una particolare sensibilità nell’esplorare tutte le sfumature del femminile”.

Inoltre, sono stati già decretati i vincitori dei Premi Guglielmo Biraghi, dedicati ai giovani attori emergenti del cinema italiano. Tra questi, Filippo Scotti come miglior attore per “È stata la mano di Dio”, di Paolo Sorrentino.