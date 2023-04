“Nascosto per 1700 anni”, finalmente portato alla luce un tesoro di epoca romana

È rimasto nascosto per 1700 anni e questo tesoro dell’epoca romana è stato finalmente portato alla luce: gli studiosi sono rimasti attoniti.

Quando gli studiosi riescono a portare alla luce dei tesori nascosti è una grande soddisfazione. In alcuni casi sono ricerche mirate, in altri sono ritrovamenti fortunati che si possono contare sulle dita di una sola mano. In questo caso specifico, le foto hanno fatto il giro del mondo perché è stato ritrovato qualcosa di veramente straordinario, nascosto per 1700 anni. Gli studiosi hanno voluto evidenziare il fatto e studiarlo a fondo, proprio per poter avere tutte le carte al fine di ricostruire una storia antica. Che cosa racconta questo tesoro di epoca romana?

Tesoro di epoca romana ritrovato dopo 1700 anni

Un ritrovamento straordinario che sta facendo il giro del mondo. Con un post su Facebook alcuni ricercatori hanno voluto raccontare una nuova storia. Dopo 1700 anni è emerso un qualcosa di straordinario e unico nel suo genere.

Sono stati gli archeologi esperti che in Croazia hanno ritrovato dei resti fossili di due cavalli insieme al loro carro. Quello che hanno potuto notare subito è stato l’affascinante rituale di sepoltura a loro dedicato. Dalle ricerche è stata rinvenuta una camera funeraria di una famiglia ricca, con la carrozza e i loro due cavalli.

I resti dei due animali e il carro sono stati sepolti insieme, in un rito che presumibilmente è dedicato solo alle famiglie benestanti. Questo antico tesoro è stato ritrovato dagli archeologi del Museo Vinkovci e gli studiosi dell’Istituto di Archeologia a Zagabria. La carrozza di epoca romana era su due ruote, con i due cavalli. Il sito è quello vicino a Vinkovci che resta nella Croazia orientale – presso il villaggio di Stari Jankovci.

Una scoperta che mette l’accento su come un tempo i cavalli venissero sepolti insieme alle persone ricche oppure oggetti che facevano parte della loro vita.

Rituale di sepoltura e caratteristiche

Boris Kratofil – curatore della ricerca – ha voluto parlare del ritrovamento ai media locali. Per loro infatti è noto il rito della sepoltura di questo tipo. Come evidenziato dallo stesso curatore, questa è una usanza per le famiglie molto ricche che avevano un ruolo primario in questa provincia sotto un profilo sociale – economico e amministrativo.

Il team di esperti sta lavorando per comprendere a chi appartenesse il carro e quale sia la data precisa della sepoltura. Dalle prime note sembra che possa risalire al III secolo d.C.

Per la Croazia si tratta di una scoperta unica nel suo genere. Ora è il momento di studiare a fondo questi reperti, di restaurarli e poi di ricostruire la storia che vogliono raccontare. I membri della famiglia sono stati sepolti in questo sito più di 1800 anni fa. Attraverso tutte le fasi dello studio sarà possibile risalire a tutta la storia, anche di cavalli.