La prima semifinale di Coppa Italia, quella tra Juventus e Inter, se n’è andata con un mare di polemiche e un sentimento di cambiamento che speriamo possa davvero dominare anche il mondo del calcio e del tifo. Stasera, però, non c’è da dimenticare la sfida tra Cremonese e Fiorentina, che comunque ha la sua storia e il suo fascino e potrebbe riservare altre sorprese. Alla fine, la Viola ha comunque fatto valere la sua superiorità fisica e tecnica centrando una vittoria pesante in trasferta con il risultato di 0-2. Il gol di Arthur Cabral arriva puntuale e poi Nico Gonzales su rigore. Ecco il racconto della partita.

La Fiorentina non molla sul più bello, anzi macina un’altra vittoria fondamentale per la sua stagione e con la finale di Coppa Italia che ora è a un passo. L’uomo fondamentale è ancora una volta Cabral, un bomber in grado di destabilizzare continuamente le partite con un fiuto per il gol e una potenza impressionante. La Cremonese, nonostante qualche errore dovuto alla frenesia, non è andata male e ha cercato di reggere il più possibile, ma ha dovuto abdicare di fronte alla qualità dell’attacco della Viola, ora al massimo del suo splendore.

La Fiorentina supera la prova Cremonese ed è a un passo dalla finale. Ancora decisivo Cabral

È il momento della resa dei conti tra le due grandi sorprese della Coppa Italia, nella parte di tabellone in cui sono state eliminate Roma, Milan e soprattutto il Napoli. Ne è uscita una sfida inaspettata e tremendamente interessante tra Fiorentina e Cremonese, che ha un favorito ma ormai ci si aspetta di tutto.

Vincenzo Italiano tiene molto all’accesso in finale e si vede dalle scelte, in cui continua le rotazioni che stiamo vedendo in tutte le competizioni, ma oggi con l’attacco migliore possibile, non ce ne vogliano gli altri. Il tris con Nico Gonzalez, Arthur Cabral da centravanti e Jonathan Ikoné è semplicemente letale e arriva da tutte le parti, risultando praticamente imprendibile sia nei duelli individuali, sia nel movimento del pallone, quello che poi crea gli spazi tra le linee.

Fin dai primi scampoli della partita, la Viola parte subito con la voglia di fare male agli avversari e ci riesce con grande continuità. Nico Gonzalez punta dritto gli avversari e li salta per poi mettere al centro dei palloni interessanti per i centrocampisti e gli attaccanti. Il primo squillo, però, arriva proprio da Cabral, ancora in formissima. Il centravanti si coordina e calcia al volo da buona posizione, sfiorando il palo, dando un primo spiraglio di come andrà la partita. Da lì in poi, infatti, la Viola continua a far girare il pallone da destra a sinistra e a mettere tremendamente in difficoltà gli avversari con una pressione costante sugli esterni. I terzini arrivano puntualmente sul fondo, creano gioco e i centrocampisti fanno un lavoro impressionante, lavorando molto bene sulle marcature preventive.

Questo gioco, almeno stasera, paga soprattutto sulla fascia destra dove Ikoné fa il bello e il cattivo tempo a furia di dribbling e tecnica d’alta scuola. Alla fine, senza aspettare troppo tempo, è Cabral a sfondare il muro dei lombardi con un colpo di testa potente e preciso, dopo un bel cross dalla sinistra. Il punteggio va sullo 0-1 e con una chiara indicazione su chi sia la favorita per passare il turno. Il centrocampo della Fiorentina sale in cattedra, con un Sofyan Amrabat capace di recuperare qualsiasi pallone arrivi dalle sue parti e un Antonin Barak abile nell’uno contro uno e che, a tratti, semina il panico.

Nel primo tempo non ci sono più reti, ma la ripresa parte con una Cremonese più agguerrita e per quindici o venti minuti la partita è anche più equilibrata. Ci prova Cyriel Dessers ma Pietro Terracciano si fa trovare pronto con un grande intervento. Dopo qualche minuto, però, la Fiorentina riprende il polso della situazione e cerca continuamente di dare pressione agli avversari.

Neanche la girandola di cambi effettuati da Davide Ballardini cambia la situazione e alla fine lo 0-2 arriva, nonostante tutti gli sforzi dei padroni di casa. Dopo una bella costruzione dalla sinistra, Cabral tira a botta sicura ma trova un grande intervento in spaccata di Emanuel Aiwu. Peccato che, riguardando meglio al Var, abbia colpito il pallone con il braccio. Il difensore viene espulso e soprattutto la Fiorentina può beneficiare di un calcio di rigore. Nico Gonzalez dal dischetto, con il suo solito incedere verso il pallone, spiazza totalmente il portiere avversario e chiude i giochi. Il ritmo rallenta, la Fiorentina gestisce il vantaggio e Terracciano salva anche qualche tentativo temibile da parte dei padroni di casa. Entra anche Luka Jovic al posto di uno scatenato Cabral, ma non incide. Dopo quattro minuti di recupero, il match termina con il risultato di 0-2 e con la chiara indicazione su chi sarà una delle due finaliste di Coppa Italia.