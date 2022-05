Napoli, vicino l’accordo con Federico Bernardeschi

Dopo un’annata importante, conclusa con un terzo posto conquistato con largo anticipo, la dirigenza del Napoli ha messo gli occhi su Bernardeschi, che non ha rinnovato con la Juventus.

La rivoluzione operata dalla dirigenza della Juventus ha colpito anche il talentuso esterno azzurro che, dopo qualche stagione al di sotto delle aspettative, non ha rinnovato il suo matrimonio con i bianconeri.

Il Napoli ha nel 4-3-3 ormai le sue sicurezze che con Spalletti si sono amplificate al termine di una stagione che per larghi tratti ha visto i partenopei competere per lo scudetto con Milan e Inter.

Federico Bernardeschi e la sua voglia di riscatto

Arrivato a Torino nell’estate del 2017, i tifosi bianconeri avevano grandi aspettative su Federico Bernardeschi che dopo cinque stagioni lascia la società piemontese con soli 8 gol e più ombre che luci.

Circa 40 milioni per strapparlo alla Fiorentina ed un amore che non è mai del tutto sbocciato con l’ambiente bianconero. Federico Bernardeschi ha sicuramente fatto vedere le cose migliori sotto la gestione Allegri che è riuscito a tira fuori il carattere del carrarese, protagonista ad esempio in quel meraviglioso 3-0 rifilato all’Atletico Madrid.

Il messaggio della società juventina è stato chiaro; via Dybala e Bernardeschi (arriva Pogba?) e rivoluzione iniziata.

Napoli, la piazza giusta al momento giusto

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne il Napoli cerca un esterno sinistro di qualità per completare il tridente con Osimhen e Lozano.

Da tempo ormai De Laurentiis ha messo gli occhi sull’esterno italiano e vorrebbe approfittare del suo divorzio dai bianconeri per assicurarsi le prestazioni di un talento assoluto del nostro calcio a parametro zero.

il classe ’94 ha bisogno di nuovi stimoli e di sentirsi nuovamente al centro di un progetto, Napoli può rappresentare l’occasione giusta per Bernardeschi che vuole tornare protagonista in un campionato dove, anni fa, veniva etichettato come campione assoluto.

Funzionale al 4-3-3 l’ex bianconero sa adattarsi anche come seconda punta o come esterno tutta fascia, ruolo che ha spesso riaperto con Sousa nella sua ultima stagione a Firenze.

Il Napoli ha fatto la sua offerta: quadriennale da 3,5 milioni all’anno ed un ruolo da protagonista all’interno della rosa.

L’entourage del calciatore si è preso qualche giorno per pensare ma gli azzurri sembrano rappresentare una destinazione gradita per Bernardeschi.

Anche il Milan sta pensando all’ex bianconero, ma in questo momento il Napoli è l’unica società ad aver ufficialmente formalizzato una proposta concreta al giocatore, sempre più convinto a sposare la causa azzurra.