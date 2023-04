Napoli, uccisa la madre del TikToker De Caprio: fermata una vicina

Rosa Gigante è stata uccisa, all’età di 73 anni, nel pomeriggio di oggi. L’omicidio nella sua casa di Pianura periferia di Napoli.

E’ stata uccisa la madre del famoso TikToker Donato De Caprio. L’omicidio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via vicinale Sant’Aniello, nella zona Pianura periferia Ovest di Napoli. Il giovane salumiere, famoso sui social, ha abbandonato il negozio e ha raggiunto il posto dell’omicidio dove al momento si trova la polizia.

Napoli, uccisa la madre di Donato De Caprio

Il famoso panino azzurro, poi l’iconica domanda: “Con mollica o senza”. Con questi gesti e parole Donato De Caprio era diventato famoso sui social. Il TikToker napoletano ha subito oggi un gravissimo lutto, visto che la madre sarebbe stata trovata senza vita nella sua abitazione. Il nome della donna è Rosa Gigante, 73enne che secondo quanto si apprende sarebbe stata uccisa.

Da confermare ancora le motivazioni dell’omicidio, con la dinamica in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine presente sul poso. Anche Donato ha lasciato il lavoro qualche ora fa – il suo ristorante di street food aperto in via Pigansecca insieme all’imprenditore Steven Basalri – per recarsi a casa della madre dove all’esterno si trovano diverse persone. Pare che, secondo quanto appreso dalle prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto in seguito a una lite. Sono stati i parenti di Rosa Gigante a trovare il suo corpo senza vita in casa.

Fermata una vicina per l’omicidio di Rosa Gigante

Le forze dell’ordine che stanno indagando sulle cause dell’omicidio avrebbero, secondo quanto si apprende da fonti locali, fermato in queste ore una vicina di casa della vittima. La posizione della donna rimane al vaglio degli inquirenti, mentre i cronisti sul posto hanno raccontato di una situazione molto tesa.

Diversi familiari hanno raggiunto il posto dell’omicidio, con i giornalisti tenuti a distanza dalle forze dell’ordine. All’arrivo dei sanitari pare siano seguiti attimi molto conciati. Non è chiara ne la motivazione della lite ne l’arma usata per uccidere la 73enne, che era già morta all’arrivo del 118 sul posto. I sanitari erano stati chiamati da alcuni parenti della vittima.

La polizia intanto ha chiuso l’accesso ai tanti curiosi giunti in via vicinale Sant’Aniello, giunti sul posto dopo che la notizia aveva fatto letteralmente il giro del web grazie a diversi post condivisi sui social dopo la conferma della notizia. La polizia rimane ancora alla ricerca del killer, mentre la vicina dovrà essere ascoltata dalle forze dell’ordine probabilmente nelle prossime ore.