Bonus prima casa, la novità riguarda tutti: cosa cambia e come richiederlo ora

Ci sono molte novità in merito al bonus prima casa: quali sono i requisiti e le modalità di richiesta del contributo oggi?

Il Governo Meloni mette a disposizione quelli che sono gli strumenti per i cittadini. È importante per il futuro del Paese e per mandare avanti una economia, oggi, in difficoltà. I Bonus e gli incentivi permettono di poter ottenere delle agevolazioni alcune delle quali da non lasciarsi sfuggire. Come il bonus prima casa, già presente e ora confermato per tutti coloro che hanno il desiderio di acquistare la prima abitazione. I requisiti e le modalità di richiesta sono cambiati: facciamo chiarezza?

Bonus prima casa, quali sono le novità?

Il Decreto Milleproroghe 2023 ha fatto slittare alcuni termini molto importanti, tanto che i cittadini italiani sono in attesa di conoscere i vari cambiamenti. Tra questi, i più importanti sono:

Trasferimento residenza da 18 a 37 mesi massimo per la propria abitazione;

Poter acquistare la propria casa dopo alienazione dell’immobile;

Il completamento del passaggio di proprietà sino a 2 anni e 7 mesi;

Credito di imposta da ottenere.

A questo punto i cittadini si chiedono quali siano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa. In realtà sono moltissimi i vantaggi affidandosi a questo bonus, infatti le spese per le imposte sono ridotte.

Le normative che sono legate all’acquisto di una prima casa stimolano il mercato immobiliare e chi ha questo desiderio. Negli ultimi anni il mercato non ha avuto molte occasioni, proprio perché la maggior parte delle persone non poteva acquistare nulla tra mutuo e garanzie impossibili da fornire

Per questo motivo è arrivato il bonus per l’acquisto della prima casa, ad oggi una vera e propria occasione da prendere al volo se si risponde ai requisiti richiesti. Le riduzioni che riguardano le imposte dirette sono moltissime, ovvero:

Imposta di registro oppure IVA ridotta: la prima al 2% e la seconda al 4%;

Imposte ipotecarie di 50, 00 euro per atti soggetti e 200,00 euro per l’IVA.

Beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa: le condizioni

Il bonus prima casa consente di richiedere non poche agevolazioni, così che l’acquirente possa realizzare il suo sogno. Ovviamente, questo dovrà rispondere ad alcuni requisiti per poter beneficiare di queste novità interessanti.

L’acquirente dovrà dimostrare che

Offre un presupposto per l’acquisto negoziale;

Stabilisce la sua residenza entro 18 mesi nel Comune dove è sita la casa;

Non ha altre abitazioni oppure è intenzionato a venderle entro un anno;

L’immobile destinato all’acquisto non dovrà essere all’interno della classifica delle categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9).

Gli atti possono essere stipulati pubblici o giudiziari, di fronte ad un notaio oppure in forma privata ma autenticata con registrazione. Tramite il Decreto Milleproroghe 2023 sarà possibile richiedere il bonus sino al 30 ottobre 2023 così da avere tutto il tempo di fare domanda e soddisfare i requisiti richiesti.

Questo vuol dire che ci sono non poche novità all’attivo, ma chi desidera comprare casa per la prima volta potrà finalmente farlo.