La bravata della donna nel napoletano, invece, non ha giustificazioni valide e fortunatamente il tutto è stato ripreso in un video di coloro che erano con lei all’interno del mezzo e messo su Tik Tok.

Probabilmente non è il primo episodio simile di cui leggiamo, ma fatti come questi devono essere assolutamente fermati poiché i mezzi di soccorso hanno la precedenza solamente se davvero devono arrivare nei Pronto Soccorso in maniera urgente.

Ci troviamo a Napoli per denunciare un fatto molto grave commesso da un’operatrice socio sanitaria che, alla guida di un’ambulanza, ha pensato bene di fingere una grave situazione per farsi largo nel traffico.

Un’operatrice socio sanitaria di Napoli ha finto una situazione di emergenza per evitare il traffico stradale, il tutto è stato ripreso per poi finire su Tik Tok.

Purtroppo non tutti hanno avuto il buon senso di farsi avanti contro l’operatrice disonesta, infatti nelle riprese si vedono chiaramente gli altri membri del personale che ridono insieme a lei invece di redarguirla sul suo comportamento.

Il video è diventato virale e si vede chiaramente come, per evitare un ingorgo di auto che si era formato in una galleria, la donna insisteva su clacson e acceleratore per farsi largo fra le vetture in coda.

Alcune di queste si sono spostate pensando a una situazione emergenziale come è normale che sia, altre hanno trovato difficoltà poiché l’ingorgo era molto importante.

La donna ha comunque continuato ad avanzare pretendendo che tutti si spostassero. Una situazione pericolosa e inammissibile che per fortuna non ha causato feriti.

Il vergognoso comportamento alla guida dell’operatrice che è arrivato agli occhi di alcune personalità importanti, che hanno espresso il loro sdegno.

“Gesto inammissibile”, i commenti alla bravata della oss

Anche se non è stata resa nota l’identità della guidatrice spericolata dell’ambulanza, ammissibile soltanto se effettivamente a bordo è presente un paziente in gravi condizioni, il gesto non è passato inosservato.

Si sa di lei che lavora in una clinica privata, non da dipendente della struttura ma probabilmente di una cooperativa per la cui scuola di formazione farebbe tirocinio.

La bravata è stata denunciata grazie al video diffuso in rete, diventato virale in pochi secondi e arrivato anche al deputato Francesco Emilio Borrelli, che chiede che il gesto non rimanga impunito.

Si è espresso in merito anche Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che ha dichiarato:

“si tratta di un gesto inammissibile ed è vergognoso che il nostro personale sanitario si comporti in questo modo, per fortuna la stragrande maggioranza non è così ma chiedo che vengano presi provvedimenti verso la donna ma anche verso chi guardava e non ha fatto nulla. stiamo facendo una retromarcia nella scala evolutiva. se a commettere questo è chi lavora in ambito sanitario la gravità simoltiplica».

Effettivamente non è una cosa nuova che gli automobilisti fingano una situazione simile per evitare il traffico ma in questo caso il gesto è molto più grave perché compiuto da chi lavora in questo ambito, ed è una mancanza di rispetto per chi davvero giornalmente muore per non essere arrivato in tempo in ospedale.