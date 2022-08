Napoli, latte scaduto a bimba di 15 mesi: neonata in ospedale

A Napoli una bambina di soli 15 mesi è finita in ospedale dopo aver bevuto latte scaduto. La madre avrebbe denunciato i titolari dell’attività commerciale, dopo aver controllato le date di scadenza.

Dopo il primo sorso i primi sintomi, poi la madre aveva controllato la data di scadenza. E’ stato il latte scaduto a provocare il malore di una neonata, a Napoli, portata in ospedale dopo aver poppato del latte andato a male. La donna aveva comprato il latte in un negozio di Anacapri, nei pressi di Capri. La madre della piccola ha deciso denunciare i titolari dell’attività commerciale per averle venduto del latte per lo svezzamento andato a male.

Napoli, in ospedale la bimba di 15 mesi: il latte era scaduto

Il controllo della data di scadenza da parte della madre era avvenuto dunque solo dopo la prima poppata. E dopo che la figlia, di soli 15 mesi, aveva cominciato a mostrare i primi sintomi.

La donna, che aveva acquistato il latte ad Anacapri, aveva provato a nutrire la piccola che si era immediatamente sentita male subito dopo aver bevuto le prime gocce. Pianti immediati della piccola di 15 mesi, poi i primi rigurgiti.

Pare che la madre, un’avvocatessa residente sull’isola, abbia subito ricondotto i malori della figlia al pasto appena consumato. La data di scadenza, da quanto si apprende, era infatti risalente allo scorso gennaio, per l’esattezza 10 gennaio 2022.

Capri, denunciati i titolari del negozio per aver venduto latte avariato

Dopo i primi sintomi dunque, dolori allo stomaco e nausea, la figlia è stata condotta di corsa all’ospedale di Capri. All’ospedale Capilupi i dottori hanno confermato la tesi della madre, ossia, del latte scaduto come causa del vomito e dei pianti incessanti della bambina.

Sempre secondo quanto appreso dai media locali, la bambina al momento è fuori pericolo, e le sue condizioni di salute starebbero migliorando grazie alle cure ricevute in quel di Capri dai medici del reparto di pediatria.

Per avere ancora nella propria attività commerciale conservato del latte per lo svezzamento andato a male, la donna ha deciso di procedere per vie legali nei confronti del negozio di Anacapri.

Dunque questa mattina la giovane avvocatessa si sarebbe recata presso la stazione dei carabinieri del luogo, dove lei stessa è residente. Successivamente avrebbe sporto denuncia verso i titolari del negozio, per aver venduto del latte avariato.