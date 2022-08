Il Manchester City si ferma, 3-3 contro un super Newcastle!

Partita ricca di emozioni e gol al St.James Park di Newcastle con il Manchester City che prima va in vantaggio poi subisce la rimonta dei padroni di casa riuscendo però a trovare la forza per strappare un pareggio d’oro con il solito Haaland e il sigillo finale di Bernardo Silva



Primo, piccolo passo falso dei ragazzi di Pep Guardiola che si fanno sorprendere da un Newcastle ben messo in campo e con la qualità giusta per mettere in grossa difficoltà la difesa degli ospiti.

I citizens fermano la loro corsa dopo due vittorie consecutive ed oggi il Liverpool avrà l’opportunità di accorciare in classifica battendo il Manchester United nel super Monday Night di questa sera.

Ancora a segno Erling Haaland già determinante ed assoluto leader realizzativo della squadra di Guardiola dopo appena tre partite di Premier League.



Manchester City, primo passo falso in Premier League

Dopo 100 minuti di gioco effettivo Manchester City e Newcastle United si dividono la posta in palio in una partita caratterizzata da tanti stravolgimenti e da emozioni continue, sei gol ed un 3-3 che non soddisfa nessuno ma da tante sicurezze ad un Newcastle che sembra finalmente aver ridotto il gap con i top club del calcio inglese.



Pronti via e sembra tutto facile per il Manchester City che sblocca la situazione dopo 5′ con il solito gol di Gundogan. Immediata però e devastante la reazione dei padroni di casa che alzano il ritmo mandando in totale confusione la difesa dei campioni d’Inghilterra.

Saint-Maximin è letteralmente dominante sulla fascia sinistra mandando in gol prima Almiron poi con Callum Wilson che fa esplodere il St. James Park per la rimonta dei bianconeri prima della fine del primo tempo.

Non cambia la partita nella ripresa con i padroni di casa che continuano a spingere e trovano addirittura il tris con il bolide di capitan Trippier che sembra mettere il punto esclamativo sulla partita.

Ormai spalle al muro il Manchester City reagisce ed in soli 5 minuti trova il pareggio con i gol di Haaland e Bernardo Silva.

Ottima reazione d’orgoglio dei campioni d’Inghilterra che evitano la prima sconfitta in stagione in Premier League riuscendo a portare a casa un punto importate per la classifica.

Oggi vedremo se il Liverpool di Jurgen Kloop saprà approfittare del piccolo passo falso degli avversari per riprendere 2 punti importanti e continuare questa avvincente corsa alla Premier League contro i campioni in carica.