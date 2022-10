Napoli, colpi di arma da fuoco nella notte: aperte le indagini

Ennesima sparatoria a Napoli ma non ci sono stati feriti. I Carabinieri hanno aperto le indagini sequestrato 5 bossoli 9×21.

Gli spari sono avvenuti in via Enea, all’angolo con via De Niso e ora si cercano i responsabili che hanno aperto il fuoco.

Spari nella notte a Napoli

La notte napoletana del quartiere di Bagnoli è stata disturbata da una sparatoria avvenuta questa notte. I Carabinieri sono stati allertati dai residenti e sono giunti sul posto.

Ci troviamo nell’angolo fra via Enea e via De Niso e dai rilievi effettuati sono stati rinvenuti 5 bossoli ma dei responsabili non c’era traccia.

Non si hanno molte notizie in merito perché il fatto è stato reso noto pochi minuti fa, tuttavia i Carabinieri si sono mobilitati fin da subito per cercare di capire cosa possa essere successo.

A tal proposito si cercano eventuali testimoni e telecamere di sorveglianza della via. La zona è stata recintata per consentire il lavoro della Scientifica che oltre a trasportare in laboratorio i bossoli per analizzarli, procederà con i rilievi sul luogo per cercare ulteriori dettagli utili alle indagini.