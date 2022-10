Como, morte due donne in uno scontro frontale

Due donne sono morte in un incidente che si è verificato nella galleria Dervio, sulla statale 36 del Lago di Como.

L’impatto è stato terribile tra le due auto che si sono scontrate nella galleria Dervio, sulla strada statale 36 del Lago di Como e della Spluga, nei pressi di Bellano. Lo scontro tra le due vetture è stato talmente forte che delle stesse sono rimaste solo lamiere accartocciate. La dinamica dell’incidente.

L’impatto si è verificato a causa di una delle auto che viaggiava contromano in strada: tale situazione ha provocato lo scontro che ha avuto luogo intorno alle 17.

Le donne che sono decedute a seguito del grave incidente che si è verificato nella galleria Dervio avevano 27 e 56 anni. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constare il decesso delle due donne. Per loro, infatti, non c’è stato nulla da fare.

Un uomo di 47 anni, che era alla guida dell’altro mezzo è rimasto ferito lievemente, riportando traumi a una gamba e al torace. Il 47enne, dunque, è stato ricoverato all’Ospedale di Gravedona.

La dinamica dell’incidente

A perdere la vita sono state mamma e figlia. La ragazza, che era alla guida dell’automobile, si è accorta, troppo tardi, di aver saltato l’uscita e di aver, di conseguenza, sbagliato direzione.

Per rimediare all’errore, la giovane – che era in auto con la madre – ha pensato di accostare in una piazzola di emergenza al fine di effettuare una manovra a U che le avrebbe permesso di rimettersi sulla carreggiata per prendere l’uscita mancata.

La ragazza, di origini senegalesi, dunque, ha azzardato tale manovra in un tratto di strada che non permette di effettuare un’azione simile. Così Maimouna Lueve e la madre Aida hanno così perso la vita in uno scontro che gli è stato fatale.

La polizia stradale ha fatto sapere che sono in corso ulteriori approfondimenti sull’esatta dinamica dell’incidente. Un’automobilista, che ha incrociato le due prima del grave impatto, ha riferito di averle viste accostare in maniera anomala nella piazzola d’emergenza e che era sicuro che sarebbe successo qualcosa.

Il 47enne di Seregno, coinvolto nello scontro, è riuscito a salvarsi e a cavarsela con un leggero trauma, in quanto aveva le cinture di sicurezza e tutti i dispositivi salvavita attivati, compreso l’airbag.