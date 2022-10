Napoli-Ajax, obiettivo qualificazione aritmetica per gli azzurri

By

Il Napoli ospita l’Ajax con il grande obiettivo di staccare il pass per la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions League. Ai campani basterà un punto per raggiungere il primo grande traguardo stagionale.



Il Napoli continua a dominare sia in Italia che in Europa ed arriva alla super sfida contro l’Ajax con otto vittorie consecutive alle spalle.

I partenopei sono primi nel girone A con 9 punti conquistati in tre partite ed alle 18:45 ospiteranno l’Ajax, fermo a tre punti e già umiliato sei giorni fa con il clamoroso parziale di 6-1 maturato alla Johan Cruijff arena di Amsterdam.*

Dopo il turnover di Cremona gli azzurri dovrebbero scendere in campo con i titolarissimi, Spalletti vuole archiviare la qualificazione agli ottavi di finale per poi concentrarsi esclusivamente sul campionato prima della sosta per il mondiali in Qatar.

Il Diego Armando Maradona è pronto a sostenere la squadra per un’altra grande notte di Champions League in un girone fin qui letteralmente dominato dai campani con 13 gol fatti ed appena 2 subiti.

Juan Jesus favorito per sostituire Rrahmani, Lozano titolare

Tante novità rispetto alla squadra che domenica ha battuto per 1-4 la Cremonese, il Napoli tornerà a schierare l’undici tipo nella sfida contro gli olandesi.

4-3-3 per Luciano Spalletti che, dopo l’infortunio di Rrahmani dovrebbe dare fiducia a Juan Jesus al centro della difesa in coppia con il solito Kim.



Davanti a Meret ci saranno Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Mario Rui con Lobotka, Zambo Anguissa e Zielisnki a sostegno del tridente formato da Lozano, Simeone e Kvaratskhelia.

Probabile panchina iniziale per Giacomo Raspadori, assoluto protagonista del match di andata con una fantastica doppietta, ma il ballottaggio con Simeone rimarrà fino al fischio iniziale.

Sulla corsia di sinistra dovrebbe agire Mario Rui ma Olivera rimane in lizza per una possibile maglia da titolare.

Ajax con la solita formazione offensiva, Tadic assente per squalifica

In queste ore il tecnico Schreuder sta valutando l’ipotesi di giocare con Brobbey e Kudus schierando così una formazione totalmente offensiva, Bergwjin dovrebbe completare il tridente.

In porta ci sarà Pasveer protetto da Rensch, Timber, Bassey e Blind, in mediana insieme al solito Alvarez spazio a Taylor ed al gioiello Berghuis, davanti il tridente sarà formato da Brobbey, Kudus e Bergwjin.

I lancieri non avranno a disposizione Dusan Tadic che sconterà la giornata di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato nella sfida di andata.





Napoli-Ajax, statistiche

Il Napoli ha vinto due delle tre sfide giocate contro gli olandesi, oltre alla vittoria dell’andata c’è il successo del 1969 nella Coppa delle Fiere.

Il successo per 6-1 maturato la scorsa settimana rappresenta il successo più largo ottenuto dal Napoli nelle competizioni europee.

L’Ajax è imbattuto nelle ultime quattro trasferte disputate contro squadre italiane, negli ultimi anni ha affrontato Juventus, Milan e Atalanta.

Il Napoli potrebbe diventare la quarta squadra italiana ad inanellare una serie di dieci risultati utili consecutivi in Champions League dopo Juventus (quattro volte), Milan (due volte) ed Inter.

Kudus ha segnato in tutte e tre le partite disputate dall’Ajax in questa edizione della Champions League, il ghanese vuole raggiungere Haller che lo scorso anno segnò in quattro sfide consecutive.