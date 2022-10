Forno incrostato, come pulirlo senza fatica: con 1 ingrediente torna nuovo

Quando il forno è incrostato basta un semplice ingrediente naturale per pulirlo a fondo, senza ricorrere a prodotti chimici e corrosivi.

Il forno incrostato è sinonimo di uso giornaliero con cottura di cibi grassi. Il calore fa disperdere grasso e olio dalla teglia che poi si deposita sul fondo e sulle pareti del forno. Per la sua pulizia spesso e volentieri si ricorre a prodotti che possono rovinare le superfici e non rispettarle, essendo ricche di ingredienti chimici. C’è un rimedio naturale ottimo da usare per pulirlo perfettamente da cima a fondo, senza lasciare residui o rovinare il forno.

Si può pulire il forno con gli ingredienti naturali?

Cucinare è bellissimo ma quando si tratta di pulire tutti fanno marcia indietro. Soprattutto se si tratta del forno incrostato, che non si riesce mai a far tornare pulito e igienizzato.

Non è tutto, al giorno d’oggi non si ha il tempo di fare le pulizie di casa in un certo modo e sembra tutto difficilissimo. E allora cosa si fa? Si lascia l’incrostazione e poi ancora ad ogni giro di forno, sino a quando togliere lo sporco sarà impossibile.

Ovviamente, per evitare che il forno si possa rompere e che si possa usare ogni giorno al meglio il consiglio è di pulire dopo ogni utilizzo. Gli esperti indicano inoltre qualche piccolo stratagemma per non sporcarlo troppo:

Pulire spesso il forno significa non dover fare fatica e ritrovarsi con un elettrodomestico utilizzabile in ogni momento;

È ottimo lasciare su fondo del forno un foglio di alluminio così che condimenti, pezzi di cibo e altro ci finiscano sopra senza sporcare alcuna superficie;

È preferibile usare teglie grandi che abbiano un bordo altissimo

Meglio la cottura al cartoccio, non è solo sana ma impedisce di sporcare il forno e incrostarlo completamente.

Come anticipato, spesso per fare veloce si ricorre direttamente ai prodotti chimici che sono in vendita. Nulla da dire sulla loro efficacia, ma è da mettere in conto il fatto che siano inquinanti e comunque cari andando ad intaccare sul budget di fine mese.

I prodotti naturali sono reperibili e consigliati, non hanno alcun potere inquinante e puliscono a fondo senza intaccare alcuna superficie. C’è un ingrediente in particolare che è perfetto per pulire il forno incrostato.

Forno incrostato: l’ingrediente per pulirlo perfettamente

I rimedi naturali vengono spesso e volentieri sottovalutati, con la convinzione che non possano pulire come i detergenti chimici. È una considerazione errata, proprio perché gli ingredienti di questo tipo puliscono a fondo – non inquinano e sono super economici rispetto ai prodotti comprati.

Se il forno è incrostato, il bicarbonato di sodio arriva in soccorso come elemento naturale versatile e ottimo per mille usi. In questo caso specifico procedere in questo modo:

Prendere tre cucchiai di bicarbonato di sodio e scioglierli in una ciotola piena di acqua tiepida

Mescolare sino a quando non si ottiene una pasta densa

Togliere le teglie e gli accessori e applicare la miscela di bicarbonato ottenuta su tutte le pareti del forno

Lasciare agire tutta la notte e al mattino dopo risciacquare completamente con una spugna per un risultato perfetto.

Un consiglio: più le incrostazioni saranno difficili da rimuovere e più densa dovrà essere la pasta ottenuta con acqua e bicarbonato. Inoltre, aiutarsi sempre con un raschietto per quelle parti di incrostazione che non vengono via facilmente.