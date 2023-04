Naftalina e ammorbidente, se li mischi non crederai ai risultati: cosa accade dopo

Naftalina e ammorbidente, che cosa succede se li mischi? Non crederai ai risultati. Ecco che cosa accade subito dopo. Questa soluzione ti ritornerà estremamente utile per le pulizie domestiche.

Come avere una casa pulita e profumata in pochissimo tempo? Devi unire questi due ingredienti. Naftalina e ammorbidente ti salveranno. Ecco la ricetta delle casalinghe esperte che da oggi potrai finalmente utilizzare anche tu.

Pulizie domestiche senza fatica

Che fatica pulire la casa da cima a fondo tutti i giorni, vero? Purtroppo è qualcosa a cui non possiamo rinunciare per il benessere non solo dell’ambiente in cui viviamo ma anche per noi stessi.

Detergere e mantenere puliti e disinfettati gli ambienti della nostra casa è fondamentale. Certo, in commercio esistono tantissimi prodotti per assolvere questi compiti ma a che prezzo?

Talvolta, anche se acquistiamo detersivi costosi e di marche famose, non rimaniamo mai soddisfatti del risultato finale. Oggi però vogliamo svelarti il segreto delle casalinghe esperte che con questa ricetta riescono a pulire e lucidare tutta casa in davvero pochissimo tempo.

Per avere lo stesso risultato, dovrai avere a disposizione due soli ingredienti. Così realizzerai qualcosa di incredibile. Procurati naftalina e ammorbidente, poi mischiali e guarda i risultati. Ecco che cosa succede subito dopo.

Naftalina e ammorbidente: cosa succede se li mischi

Le casalinghe esperte hanno svelato il loro segreto per avere una casa pulita, disinfettata e profumata per giorni. Ti servono soltanto questi due ingredienti ovvero naftalina e ammorbidente: non crederai ai risultati. Questo è ciò che accade poco dopo.

Pronta a rimanere sorpresa anche tu? Ecco come devi procedere. La prima cosa da fare è procurarti delle palline di naftalina e avvolgerle in un canovaccio. Con l’aiuto poi di un martello – e senza farti male – inizia a schiacciare le palline di naftalina in modo che risultino perfettamente triturate.

Dopo aver fatto questo passaggio, versa il contenuto presente all’interno del tuo canovaccio in una bacinella o in un secchio e aggiungi un litro di acqua bollente che finirà per sciogliere ancor meglio la naftalina.

Mescola il tutto con un cucchiaio di legno. A questo punto, unisci 200 ml di alcool – che servirà per uccidere eventuali batteri presenti sulle superfici della tua casa – e ancora tre cucchiai colmi di detergente per piatti.

Eccoci arrivati all’utilizzo di uno dei 2 ingredienti principali, l’ammorbidente: ne dovrai versare in questa soluzione solo un misurino. Mescola poi bene e vedrai che si verrà a formare una schiuma bianca.

All’interno del secchio, versa un altro litro di acqua e continua a girare. Per differenziare questo prodotto dagli altri che hai in casa, puoi aggiungere anche delle gocce di colorante alimentare, così la tua soluzione avrà un colore diverso da tutti gli altri detersivi.

Ecco fatto. La ricetta è pronta. Versa il composto in bottiglie di plastica e richiudile con il tappo. Questo prodotto che avrai utilizzato si rivelerà davvero efficace per pulire il pavimento della tua casa.

Stiamo parlando di piastrelle di qualsiasi genere, persino quelle in legno, ma non solo. Gli ingredienti che abbiamo utilizzato e soprattutto la naftalina e l’ammorbidente, ti consentiranno addirittura di lucidare l’acciaio di pentole rovinate o il piano cottura della tua cucina.

Con pochi e semplici ingredienti, tra l’altro anche economici, le tue mani daranno vita ad un prodotto che ti tornerà utile per le pulizie domestiche. A questo proposito, vogliamo indicarti un’altra funzione utilissima che svolge la naftalina.

Sai per esempio che serve non soltanto per pulire i pavimenti e le superfici in acciaio ma anche per far profumare i tuoi vestiti e respingere le tarme? Grazie alle palline di naftalina puoi dimenticarti anche di acari, parassiti e addirittura della muffa.

Le puoi riporre in cassetti, in armadi o in mobili purché tu le tenga lontano dalla portata dei bambini. Addirittura, con le palline di naftalina puoi creare dei dispositivi per catturare l’umidità nelle varie stanze della tua casa.

L’odore della naftalina è molto forte e proprio per questa ragione, per realizzare la ricetta che ti abbiamo sopra indicato, dovrai aggiungere a questo ingrediente anche l’ammorbidente che non soltanto assicura la pulizia ma ha anche una profumazione durevole. Questi due ingredienti si prestano perfettamente dunque per la pulizia della casa e non solo.