Casa, addio pulizie: mantieni tutto in ordine con il metodo giapponese delle “5S”

Mantenere una casa ben pulita e in ordine è davvero difficile e faticoso. Sicuramente le avrete provate già tutte e nessuna soluzione vi avrà soddisfatto. Ma in realtà, esiste un metodo semplice ed efficace che vi semplificherà le faccende domestiche: scopriamo di più.

Metodo giapponese delle 5s – lettoquotidiano.itSe vedi che le case degli altri sono sempre pulite e sistemate malgrado i bambini o gli animali, dovresti sapere che tantissime persone utilizzano il metodo giapponese delle 5S. Mantenere ordine e pulizia in tutte le stanze è davvero difficile, anche se abiti in un piccolo appartamento. Fare ordine ha un profondo significato, vuol dire anche benessere psicologico. Proprio per questo vi consigliamo di mettere subito in pratica il rimedio delle 5S.

Per avere una casa ordinata basterà affidarsi a questo metodo che già tantissime persone stanno utilizzando. Non ci crederete mai, ma vi cambierà la vita. Dite addio agli sforzi, in poche mosse avrete una casa impeccabile: scopriamo come funziona.

Addio alla disorganizzazione: il metodo giapponese delle 5S

Le faccende di casa sono sempre un compito davvero arduo. Mantenere una certa pulizia in tutte le stanze è faticoso e toglie tantissimo tempo. Proprio per questo, dovrete imparare ad organizzarvi e rendere il tutto meno faticoso.

In molti credono che non esista una vera propria strategia per non trascurare alcun dettaglio, ma in realtà basterebbe affidarsi al metodo giapponese delle 5 “S”. In questa maniera, riuscirete a pulire e sistemare senza stress, infatti, non avvertirete nessuna fatica.

In ben 5 mosse avrete una casa in perfetto ordine e pulitissima. Ci metterete davvero pochissimo tempo. Vi aiuterà soprattutto ad organizzare il vostro tempo perfettamente. Il metodo giapponese delle 5 “S” è composto da 5 fasi. Dite addio alla disorganizzazione: scopriamo come funziona.

Il metodo delle 5 “S”: ecco come funziona

Con solamente 5 fasi, riuscirete a mantenere la vostra casa sempre in perfetto ordine. Le azioni da eseguire sono: seiri (classificare), seiton (ordinare), seiso (pulire), seiketsu (sistematizzare) e shitsuke (disciplinare).

La prima fase prevede di classificare e scegliere cosa tenere e cosa dare via. Se hai degli oggetti in casa che credi siano inutili, farai bene a disfartene. La seconda, chiamata Seiton, consiste nel riordinare e dare il posto giusto ad ogni cosa.

Seiso, invece, ha lo scopo di dedicare alle pulizie di casa almeno qualche ora ogni giorno. Non dovrete lasciare lo sporco in giro per troppo tempo. La penultima fase, consiste di abituarsi a rimettere gli oggetti al proprio posto dopo il loro utilizzo, ovviamente sarà necessario mantenere sempre una certa pulizia.

L’ultima azione è Shitsuke, ovvero, la “disciplina”. Prevede di mantenere ogni stanza della casa sempre pulita e in ordine, cercando di tenere ogni cosa sotto il vostro controllo, solo così riuscirete a far funzionare tutte e 5 le fasi.