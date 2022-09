Nadal supera facilmente Gasquet e raggiunge gli ottavi

Nulla da fare per Richard Gasquet che cede il passo di fronte ad un Nadal che sembra aver messo nuovamente il pilota automatico in questo US Open, ora il fenomeno spagnolo si prepara alla sfida con l’americano Tiafoe



Non tradisce le attese Rafael Nadal che supera l’amico Richard Gasquet con il netto punteggio di 6-0,6-1,7-5 al termine di un match praticamente ma in discussione.

Troppa la differenza tecnica e tattica tra i due tennisti con il maiorchino, come al solito, fenomenale nell’azzannare subito la partita e gestirla con la solita tranquillità nei momenti chiave.

Brutte notizie per Medvedev, Nadal sembra aver ritrovato i suoi migliori colpi proprio nel momento più importante e, ad oggi, è il favorito assoluto per la vittoria del torneo.

In questa prima settimana Rafa ha servito benissimo riuscendo quasi sempre a dominare gli scambi ora vedremo come si comporterà contro Tiafoe, tennista bravo a muovere molto gli avversari con i suoi colpi profondi.

Nadal senza problemi contro Gasquet

Partita senza senso all’Arthur Ashe Stadium di New York, Richard Gasquet nella prima ora di gioco viene totalmente ridicolizzato da un Nadal perfetto sia in fase offensiva che al servizio.

Dopo il devastante 6-0 del primo set il francese prova a reagire ma riesce a fare partita alla pari soltanto nel terzo parziale dove Nadal lo punisce nel game finale andando a chiudere il terzo turno con il punteggio di 6-0,6-1,7-5.



Superato il problema all’addome il fenomeno spagnolo sembra tornato al livello di sempre ritrovando velocità e profondità con il dritto e la solita straordinaria tenuta mentale che gli ha permesso di vincere ben 22 titoli del grande slam.

Con l’assenza di Novak Djokovic e con un Nadal cosi il risultato sembra già scritto, il maiorchino è il favorito assoluto per la vittoria del torneo ma Medvedev e Berrettini hanno ampiamente dimostrato di avere il tennis e la mentalità per poter battere lo spagnolo.

Ora Rafa se la vedrà con Tiafoe, tennista scomodo da affrontare e che, sulla carta, ha i mezzi per poter mettere in difficoltà Nadal.



Al termine della partita il campione spagnolo ha pubblicamente salutato Serena Williams scatenando gli applausi del pubblico americano.

Nadal e Serena Williams non hanno mai nascosto la stima reciproca e in questi anni di tennis tra i due è nata un’amicizia importante che proseguirà anche ora che la campionessa americana ha definitivamente salutato il tennis giocato dopo una carriera straordinaria.