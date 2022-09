“Aurora è incinta”, la reazione di mamma Michelle e papà Eros spiazza tutti

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa: ecco la reazione dei genitori. Eros e Michelle avrebbero confidato la notizia a degli amici.

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti è lo scoop di fine estate: la figlia maggiore di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker sarebbe in dolce attesa. I genitori lo avrebbero confidato ai loro amici. Secondo quanto riportato da Chi, Aurora Ramazzotti sarebbe incinta del compagno Goffredo Cerza. I due convivono a Milano da diversi anni.

La notizia sulla presunta gravidanza era già circolata ad inizio estate quando Aurora era stata immortalata insieme alla mamma Michelle comprare un test di gravidanza. La ragazza non ha confermato ancora alcuna notizia sulla presunta gravidanza.

Eros e Michelle: futuri nonni?

Il cantante Eros Ramazzotti e la conduttrice svizzera Michelle Hunziker saranno presto nonni? Cosa pensano che ben presto la loro figlia Aurora sarà mamma? Ramazzotti e Michelle stanno vivendo un momento felice nonostante entrambi si siano separati da poco dai compagni. I due avrebbero riallacciato i rapporti diventando ottimi amici e ammettendo di volersi molto bene.

Secondo quanto riportato dal giornale Chi, i genitori di Aurora avrebbero confidato a degli amici di diventare nonni. La notizia sulla presunta gravidanza di Aurora sarebbe stata accolta con grande felicità: i due genitori della ragazza non vedono l’ora di accogliere il piccolo o la piccola in famiglia. I genitori di Aurora non avrebbero ancora raccontato le sensazioni pubblicamente in segno di rispetto della figlia Aurora. La figlia di Ramazzotti ed il suo compagno vorrebbero mantenere la notizia segreta per un po’ di tempo.

Aurora Ramazzotti ha messo in evidenza il ventre piatto

Aurora Ramazzotti ha messo in dubbio la gravidanza mostrando in evidenza il ventre piatto su Instagram. Una pancia così piatta non potrebbe mai far presagire una gravidanza di 4 mesi. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini Chi, Aurora dovrebbe partorire a gennaio 2023.

Chi è il compagno di Aurora Ramazzotti?

Il suo nome è Goffredo Cerza, classe 1996 e storico fidanzato di Aurora Ramazzotti: è sempre stato riservato e attento alla sua vita privata. Ha una sorella di nome Carolina. La mamma di Goffredo si chiama Francesca Romana Malato e lavora nel settore sanitario. Il padre è Fabio Cerza ed è uno dei più famosi specialisti in Ortopedia e Traumatologia. Come è nata la storia d’amore tra Goffredo e Aurora? Ad avere un “peso” decisivo è stata l’amica di Aurora, Sara Daniele. Dopo la frequentazione, i due sono usciti allo scoperto. Da un amore giovanile si è passati ad un amore maturo.