Nadal rimonta Hijikata e trova Fognini

Dopo aver perso il primo set Rafa Nadal supera senza troppi problemi Rinky Hijikata e stacca il pass per il secondo turno dello US Open dove affronterà il nostro Fabio Fognini in un match che si preannuncia spettacolare



Il fenomeno spagnolo parte con il piede giusto allo US Open trovando una bella vittoria al primo turno contro l’australiano Rinky Hijikata che si spegne dopo aver vinto il primo set cadendo sotto i colpi di un ottimo Nadal.

Il 22 volte vincitore slam ha dimostrato un’ottima condizione fisica giocando su buoni livelli e deliziando il pubblico di New York con le sue solite accelerazioni di dritto (splendido il passante lungolinea sul match Point decisivo).

Ora per il maiorchino l’attesissimo match contro Fabio Fognini che proprio allo US Open di qualche anno fa lo aveva eliminato con una storica rimonta da due set a zero.

Esordio ok per Rafa Nadal

Spazzato via ogni dubbio, Rafael Nadal sta bene ed è pronto a giocarsi le proprie chance in un torneo che potrebbe permettergli di arrivare a 23 titoli major in carriera.

Dopo le brutte prestazioni fornite a Montreal e Cincinnati il fenomeno spagnolo dimostra di essere tornata sui livelli abituali mettendo in mostra un dritto devastante ed una buona condizione atletica.

Rafael Nadal batte Rinky Hijikata con il punteggio di 4-6,6-2,6-3,6-3 e si guadagna l’opportunità di prendersi la rivincita su Fabio Fognini che nel 2018 lo aveva eliminato dallo slam americano con una storica rimonta da due set a zero.

La sensazione è che con l’assenza di Novak Djokovic il maiorchino sia il favorito assoluto in un torneo che ha già vinto quattro volte dimostrando di poter giocare ai massimi livelli anche sulla superficie veloce americana.

Con le incognite rappresentate da Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Nick Kyrgios i favoriti alla vittoria sembrano essere Nadal e Daniil Medvedev con il russo che ha voglia di prendersi la propria rivincita dopo la clamorosa finale persa a Melbourne contro lo spagnolo.

Nadal, al termine della partita, ha dichiarato di sentirsi finalmente bene e di essere pronto a disputare un grande torneo con l’obiettivo di raggiungere il 23esimo titolo major e riprendersi la vetta della classifica ATP proprio ai danni di Medvedev.

In questo 2022 Nadal è imbattuto nei tornei dello slam con le vittorie a Parigi e Melbourne ed il ritiro a poche ore dalla semifinale di Wimbledon contro Kyrgios, ora Rafa vuole chiudere la stagione cono il terzo major stagionale.