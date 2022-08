Bibbona, bimbo annegato nella piscina dei nonni: il risultato dell’autopsia

By

Il risultato dell’autopsia condotta su Diego, il bambino di 3 anni morto annegato nella piscina dei nonni a Bibbona, ha riportato che si è trattato di un incidente.

L’autopsia condotta sul corpo del piccolo Diego Montironi, ha rivelato che effettivamente la sua morte è frutto di un terribile incidente. La Procura di Livorno ha dato il nulla osta per lo svolgimento dei funerali del piccolo.

L’annegamento a Bibbona del piccolo Diego

Diego Montironi, un bambino di soli 3 anni ha perso la vita una mattina del 27 agosto, mentre si trovava in vacanza a casa dei nonni. Il piccolo è caduto in piscina, annegando. Nulla è stato potuto fare per salvarlo.

La nonna, Manola Murzi 67 anni, quando si è accorta di ciò che era accaduto ha iniziato ad urlare, tirando il piccolo fuori dall’acqua e tentando di salvarlo.

Anche il nonno, Roberto Fioravanzi 74 anni, è subito accorso per tentare di salvare il piccolo.

I due hanno poi immediatamente chiamato i soccorsi. Da Cecina è giunta un’ambulanza, mentre per precauzione è stato allertato anche il servizio aereo Pegaso.

Purtroppo il cuoricino del piccolo Diego, all’arrivo dei soccorsi, già non batteva più.

L’autopsia condotta sul piccolo

La causa della tragica morte di Diego è stata fin da subito ricondotta ad un incidente. Il piccolo probabilmente sarà caduto in piscina, attirato da un giocattolo che si trovava nell’acqua. Non avendo calcolato il pericolo ed incapace di nuotare a causa della sua tenera età è annegato.

Questa teoria è stata effettivamente confermata dall’autopsia sul corpicino di Diego. Dopo aver condotto l’esame dunque, la Procura di Livorno ha dato il via libera per svolgere i funerali del piccolo bambino.

Quello che è accaduto a Diego è una tragedia inspiegabile. Il bambino si trovava con i due nonni perché i genitori, Sara Fioravanzi e Matteo Montironi, savevano fatto ritorno in città, a Milano, per pianificare le loro nozze. Quando sono stati informati della morte del piccolo i due sono immediatamente tornati in Toscana.

L’intera comunità di Bibbona ha espresso il proprio dolore e vicinanza nei confronti della famiglia del piccolo.