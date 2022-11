Nadal perde anche con Auger-Aliassime, lo spagnolo appeso ad un filo

Dopo aver perso nettamente all’esordio Rafa Nadal si arrende anche nel secondo match contro Auger-Aliassime ed ora è ad un passo dall’eliminazione alle ATP Finals di Torino.

Rafa adesso deve soltanto sperare che Fritz batta sia Ruud che il canadese per 2-0 per poi provare a battere il norvegese e sperare nel conteggio dei game.



Come spesso è accaduto in passato finisce in calando la stagione di Rafa Nadal, il tennista maiorchino anche quest’anno è arrivato stanco alle ATP Finals non riuscendo a disputare partite all’altezza del suo talento.

Nadal sbaglia tantissimo con il dritto e, come accaduto nel match contro Fritz, non trova praticamente mai la profondità con i propri colpi finendo sempre per essere aggredito dall’avversario.

Il canadese riesce a vincere pur non giocando una grandissima partita ma dimostrandosi bravo e maturato nel gestire i momenti del match approfittando anche di un Nadal in chiarissima difficoltà fin dall’inizio.

Auger-Aliassime ha vinto il match grazie al servizio, finalmente preciso e costante per tutta la durata della partita.

Altra delusione per Nadal che continua ad avere un problema difficile con le Finals, questo infatti è l’unico torneo che il maiorchino non è mai riuscito a vincere all’interno della sua strepitosa carriera.

Nadal needs to win the year-end title for the first time in his illustrious career to have a chance of preventing compatriot Carlos Alcaraz from ending the year as world number one#RafaelNadal #ATPFinals #Nadal https://t.co/eIgX7VhEBg — HT Sports (@HTSportsNews) November 15, 2022

Auger-Aliassime supera Nadal, lo spagnolo è con un piede fuori dalle Finals

C’era tanta attesa intorno al match tra Nadal e Auger-Aliassime, sotto gli occhi attenti di Zio Toni il canadese riesce nella missione di superare lo spagnolo e metterlo spalle al muro in queste Finals.

A differenza del match con Fritz, Nadal parte bene e riesce a conquistare subito due palle break che però il canadese annulla con il servizio.

Nadal perde subito le energie e dal 3-3 del primo set non riesce praticamente mai a mettere in difficoltà il canadese che controlla con sicurezza il match spostando l’avversario con colpi profondi e precisi.

Auger Aliassime tiene con grande facilità i propri turni di battuta e mantiene il vantaggio fino al 6-3,6-4 finale che costringe Rafa a sperare in una specie di miracolo per rimanere all’interno del torneo torinese.

Nadal da stasera dovrà fare il tifo per Fritz, sperando che l’americano superi sia Ruud che lo stesso canadese senza perdere un set, il 22 volte campione slam poi dovrà fare lo stesso contro Ruud per centrare quella che sarebbe una clamorosa qualificazione.