Metti i fondi di caffè nelle scarpe: cosa accade durante la notte

Hai mai pensato di mettere i fondi di caffè nelle scarpe? Ecco cosa potrebbe accadere durante la notte: non puoi credere ai tuoi occhi. I risultati sono davvero straordinari.

I fondi di caffè sono utilissimi come concime e fertilizzante naturale, aiutano a curare le piante acidofile, sono utilizzati per la cura dei capelli e per contrastare la cellulite. Spesso e volentieri i fondi di caffè vengono gettati via nell’immondizia: si tratta di un gravissimo errore che tutti quanti compiano. I fondi di caffè possono essere riutilizzati come ottimo alleato per l’ambiente circostante e per eliminare i cattivi odori. Inoltre, i fondi di caffè possono essere impiegati nel giardinaggio e nella cura e nella pulizia della casa. Ma perché i fondi di caffè sono così preziosi? Per capirlo è bene conoscere quali sono le proprietà nutrizionali e benefiche del caffè.

Fondi caffè: cosa sono?

Non tutti sono a conoscenza delle innumerevoli proprietà nutrizionali e benefiche del caffè. Cosa sono i fondi di caffè? Si tratta di grani di colore nero, ovvero è la polvere di caffè che resta nella moka o nelle capsule una volta che viene preparato il caffè. I fondi di caffè possono essere utilizzati come rimedio green e naturale per pulire la casa, come prodotto di bellezza, per eliminare i cattivi odori e per concimare il terreno.

Riciclare la polvere di caffè è un trucchetto green che consente di risparmiare tanti soldi. Inoltre, il loro utilizzo consente di rispettare l’ambiente circostante.

Fondi di caffè: ecco come disidratarli prima del loro utilizzo

È necessario sapere che prima del loro utilizzo, i fondi di caffè devono subire un processo di disidratazione, che consente di evitare il rischio di formazione della muffa. La polvere umida di caffè può essere messa in un bicchiere che può essere posizionato sui termosifoni oppure può essere posizionato direttamente al Sole.

Una volta essiccata la polvere di caffè, è possibile versarla in un contenitore che deve essere chiuso ermeticamente.

Fondi di caffè nelle scarpe: quali sono gli effetti

Scarpe con cattivo odore? Ecco una soluzione efficace e green: mettere all’interno della suola i fondi di caffè. Si può mettere direttamente il fondo di caffè utilizzato oppure optare per la polvere di caffè essiccata che può essere versata su un tovagliolo di carta posizionato all’interno delle scarpe. Una volta posizionata la polvere di caffè all’interno della suola delle scarpe basta coprire con uno scottex e lasciare agire tutta la notte. La mattina seguente il cattivo odore delle scarpe sarà sparito completamente.

Il caffè è un potente deodorante naturale, che permette di eliminare in modo green i cattivi odori che possono formarsi negli armadi, nelle cassettiere, all’interno del frigo o nel bagno. Basti pensare che i fondi di caffè non solo aiutano a dire addio al cattivo odore del sudore o dei piedi, ma eliminano anche gli odori di pesce, aglio e cipolla. I risultati sono davvero straordinari e, soprattutto, è un rimedio green ed ecologico.