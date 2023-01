Muore la nonna di Renzi: “Eri una roccia di semplicità e amore”

Nonna Anna era la madre di Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi. La donna aveva 92 anni e ad annunciare il suo addio è stato proprio il leader di Italia Viva sul social network. Renzi ha infatti pubblicato un post con una foto e delle parole dedicate proprio alla sua nonna che ora non c’è più.

“Ciao Nonna Anna, grazie del tuo esempio. Sei stata una roccia di semplicità e amore. Ti vogliamo bene, fai buon viaggio”

Queste le parole di Renzi che saluta così per l’ultima volta la nonna. Anna Maria abitava a San Clemente, una frazione di Reggello e Renzi spesso andava a trovarla. Sembra infatti che l’ultima volta che ha incontrato la nonna sia stato sabato scorso. La donna non era più in gradi di parlava, ma era lucida e regalava sorrisi a tutti.

Scrive un suo pensiero personale sulla morte e si dice grato per essere riuscito ad arrivare all’età di 50 anni con entrambe le sue due nonne. Ringrazia anche tutti coloro i quali in questo momento di tristezza gli sono stati vicino.

Nelle ultime enews, Renzi scrive ricordando l’ultima volta in cui ha visto la nonna. Come di consueto era andato a farle visita sabato scorso e nonostante la nonna da tempo non riusciva più a parlare, quello che diceva lo trasmetteva con gli occhi e il suo sorriso.

“Era lucida e ha sorriso, molto. E questo sorriso lo porto con me”.

Queste le parole di Renzi ricordando i suoi ultimi istanti con nonna Anna che ora non c’è più. Di certo è sempre difficile a qualsiasi età perdere una persona cara, ma il leader di Italia Viva sa bene della fortuna che ha avuto a poter trascorrere tutto questo tempo insieme alla sua nonna.