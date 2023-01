Libretto postale, bonus 1.000 euro: come funziona e chi potrebbe richiederlo

Facciamo il punto della situazione sulla nuova opzione del Libretto postale di Poste italiane che può farvi guadagnare anche 1000 euro.

Scopriamo insieme il funzionamento del nuovo Libretto postale smart, una modalità pensata da Poste italiane che può farvi guadagnare una montagna di soldi.

Come funziona il Libretto postale smart

Il libretto smart di Poste Italiane è una soluzione di banca digitale pensata per offrire un modo facile e conveniente per gestire i propri risparmi.

Questo libretto è completamente digitale, il che significa che non esiste un libretto fisico da tenere in borsa o in casa. Tutte le operazioni possono essere effettuate online o tramite l’app di Poste Italiane, disponibile per dispositivi iOS e Android.

Una volta aperto, è possibile accreditare denaro sul libretto utilizzando un bonifico bancario o una carta di credito/debito.

Una delle principali caratteristiche del libretto smart è che offre un tasso di interesse più alto rispetto ai conti correnti tradizionali, rendendo questo strumento particolarmente adatto a chi vuole far crescere i propri risparmi. Inoltre, il libretto smart è totalmente gratuito: non ci sono spese di gestione o commissioni per le operazioni effettuate.

Il libretto smart può essere utilizzato per fare acquisti online o nei negozi fisici, basta aggiungere il proprio libretto come metodo di pagamento. Inoltre, è possibile utilizzare l’app per tenere traccia delle proprie spese e gestire il bilancio personale.

In caso di emergenza, il libretto smart può essere bloccato temporaneamente o definitivamente tramite l’app o il sito web di Poste Italiane. Inoltre, il libretto smart offre una protezione contro le frodi online, il che significa che il rischio di subire truffe su internet viene ridotto al minimo.

Il libretto smart di Poste Italiane può essere un modo per far crescere i propri risparmi, con la possibilità di guadagnare fino a mille euro in più sul proprio conto.

Ad esempio, se si vincola una somma iniziale di 91.350 euro per 180 giorni, è possibile guadagnare circa 500 euro netti. Questo strumento, quindi, è particolarmente adatto a chi vuole ottenere un rendimento extra dai propri soldi.

Ecco chi può richiederlo

Il libretto smart di Poste Italiane è una soluzione di banca digitale accessibile ai cittadini italiani maggiorenni. Non è necessario essere già clienti di Poste Italiane o avere un conto corrente presso una qualsiasi altra banca.

Per aprire il libretto smart, basta avere a disposizione un documento di identità e un codice fiscale. È possibile compilare il modulo di apertura online o tramite l’app di Poste Italiane, disponibile per dispositivi iOS e Android.

Il libretto smart è uno strumento molto semplice da utilizzare, adatto a chiunque voglia gestire i propri risparmi in modo facile e conveniente. Non ci sono requisiti particolari per richiederlo, ed è completamente gratuito: non ci sono spese di gestione o commissioni per le operazioni effettuate.

E’ un modo incredibile per far crescere i propri risparmi. Se deciderete di vincolare una somma, potreste vederla fruttare anche 1000 euro. Per alcuni cittadini italiani, si tratta di una cifra davvero esorbitante.