Muore a soli 11 anni mentre era in bici a Marzocca di Senigallia

Un bambino di 11 anni è rimasto vittima in seguito ad uno scontro con un’auto guidata da una donna di 41 anni. Il ragazzo ha urtato il parabrezza ed è caduto a terra riportando importanti ferite alla testa e al torace, è stato necessario intubarlo sul posto ma per lui non c’è stato nulla da fare ed è deceduto dopo il ricovero in ospedale.

Anche la donna alla guida della vettura ha riportato delle ferite a causa dei vetri che si sono rotti durante l’impatto. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente e per questo stanno indagando gli agenti della Polizia Locale. L’incidente è avvenuto a Marzocca di Senigallia.

Muore a 11 ani in provincia di Ancona dopo uno scontro con un’auto

Nel pomeriggio di ieri, 20 settembre 2023, un bambino di 11 anni è rimasto vittima di uno scontro con una vettura mentre si trovava in sella alla sua bici.

Ci troviamo a Marzocca di Senigallia, in provincia di Ancona, e il ragazzo si trovava in una delle strade cittadine in sella alla sua bicicletta insieme ad un amico, quando è successo l’incidente.

Purtroppo però le ferite riportate dal giovane erano troppo gravi ed è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. La vittima era stata trasporta all’ospedale di Torrette che si trova ad Ancona.

Al momento le forze dell’ordine, in particolare la Polizia Locale sta indagando per capire le dinamiche dell’incidente che hanno portato alla morte del bambino.

La ricostruzione dei fatti

Ieri pomeriggio, 20 settembre 2023, un ragazzino di soli 11 anni è morto in seguito ad uno scontro con una vettura nella sua cittadina Marzocca di Senigallia che si trova in Provincia di Ancona.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino di 11 anni era insieme ad un amico, entrambi sulla propria bici e stavano percorrendo Via della Resistenza in prossimità dell’intersezione con la via Sant’Alfonso Maria dè Liguori quando una Volkswagen Passat lo ha colpito.

La Volkswagen Passat era guidata da una donna di 41 anni che si trovava in transito sulla via. Da ciò che si è appreso il bambino ha urtato con violenza il parabrezza dell’auto ed è finito subito a terra.

A causa dell’impatto ha riportato diversi traumi alla testa e al torace, i soccorsi intervenuti sul luogo dell’incidente hanno dovuto immediatamente intubarlo sul posto e poi lo hanno trasferito, in eliambulanza, presso l’ospedale regionale di Torrette che si trova ad Ancona.

Qui è arrivato in codice rosso ma subito dopo il ricovero è deceduto, le ferite erano troppo gravi e ne hanno causato la morte. Anche la donna che era alla guida della vettura è rimasta ferita a causa dei vetri che si sono infranti durante l’urto.

Sul luogo dell’incidente è accorso il padre della vittima che all’arrivo ha avuto un malore. Il magistrato che era di turno ha deciso di disporre il sequestro dei mezzi.

Ora le autorità eseguiranno le dovute indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato alla morte del bambino di soli 11 anni.