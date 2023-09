In arrivo in Italia le prime perturbazioni autunnali

Nelle prossime ore in Italia il tempo cambierà, in molte zone il sole lascerà spazio a nubi e piogge anche di importante intensità. Sono infatti attesi acquazzoni e temporali in diverse regioni.

Il maltempo interesserà inizialmente il Nord e il Centro per poi spostarsi a Sud e sulle Isole. Le temperature subiranno un calo allineandosi alle medie stagionali o scendendo di poco al di sotto della norma. Già dalla giornata di domenica tornerà il bel tempo su quasi tutta l’Italia.

Il maltempo è in arrivo nelle prossime ore in Italia

È in arrivo l’equinozio di autunno e sembra che l’Italia sia pronta a lasciarsi alle spalle il bel tempo per incontrare le prime perturbazioni. Nei prossimi giorni ci saranno giornate all’insegna del maltempo che daranno un primo assaggio dell’autunno.

Il primo peggioramento arriverà nelle prossime ore con temporali e piogge sparsi soprattutto al Nord Italia, queste piogge poi si sposteranno anche sulle regioni centrali del versante tirrenico.

Tra la giornata di domani, venerdì 22 settembre 2023, e sabato, 23 settembre 2023, ci sarà un’altra importante perturbazione più intensa di questa che sarà causata da una saccatura atlantica.

Secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati dal Centro Meteo Italiano sarà un weekend molto instabile con possibili nubifragi soprattutto nella giornata di venerdì e sabato.

Le temperature sono in calo su tutta Italia e raggiungeranno i valori standard di stagione, solo in alcuni casi scenderanno al di sotto della media stagionale ma di pochi gradi.

Dalla prossima settimana invece sarà necessario monitorare una goccia fredda che si trova in quota e che potrebbe portare sulla nostra nazione importanti temporali per diversi giorni.

Per la giornata di oggi al Nord la mattinata si aprirà con piogge e temporali sparsi in particolare sulla Lombardia. Nel pomeriggio invece saranno intense le precipitazioni su Liguria, Alpi e Prealpi, in altre zone invece non ci saranno piogge. Il maltempo persisterà sulle zone indicate in precedenza anche in serata. Sempre per la serata l’Emilia Romagna sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso.

Al centro invece troveremo piogge e temporali lungo tutta la fascia Tirrenica mentre le altre zone resteranno asciutte. Isolate precipitazioni interesseranno le coste toscane e il basso Lazio a partire dal pomeriggio. Nella serata il tempo migliorerà su quasi tutta la zona lasciando solo alcune velature in transito.

Al Sud e sulle Isole il cielo sarà poco nuvoloso e non ci saranno importanti precipitazioni. Nel pomeriggio il cielo si aprirà sulle Isole Maggiori. Nella serata ci saranno cieli sereni e poco numerosi. Qui le temperature rimarranno stabili o leggermente in calo.

Previsioni del weekend

Per la giornata di venerdì 22 settembre 2023 al Nord è previsto tempo instabile su quasi tutte le regioni, dove ci saranno temporali e piogge anche intense sin dal mattino. Il maltempo proseguirà anche nel pomeriggio con diversi acquazzoni diffusi. La situazione migliorerà leggermente in serata. Le temperature caleranno in tutte le regioni.

Al Centro anche ci sarà un’importante instabilità con acquazzoni e piogge sparse ovunque, alcune saranno di carattere temporalesco. Nel pomeriggio le piogge si intensificheranno su Lazio, Umbria e Toscana. Nella serata continuerà il tempo instabile con qualche precipitazione sparsa. Le temperature rimarranno stabili o di poco in diminuzione.

Al Sud e sulle Isole invece il tempo si manterrà stabile ovunque sia nella mattinata che nel pomeriggio. Solo la Sardegna sarà interessata da qualche pioggia. Nella serata ci sarà sempre tempo stabile con un aumento della nuvolosità. Le temperature saranno in diminuzione.

Le previsioni di sabato 23 settembre 2023 prevedono al Nord una mattinata molto nuvolosa con qualche precipitazione sparsa. Il pomeriggio rimarrà stabile, solo in serata il maltempo raggiugerà la Pianura Padana. Le temperature saranno lievemente in calo.

Al Centro ci sarà maltempo diffuso con precipitazioni e cieli coperti sia al mattino che nel pomeriggio. Nella serata si intensificherà il tempo instabile con maggiori piogge sul versante adriatico. Le temperature minime subiranno un calo mentre le massime torneranno ad alzarsi.

Al Sud e sulle Isole troveremo molta nuvolosità al mattino ma con diverse schiarite, qualche pioggia interesserà Isole Maggiori. L’instabilità arriverà sulle regioni del sud nel pomeriggio con temporali e acquazzoni che continueranno anche in serata. Le temperature rimangono stabili.

La giornata di domenica 24 settembre 2023 al Nord sarà caratterizzata da nubi sparse senza precipitazioni. Il pomeriggio sarà più sereno, e la serata i cieli saranno aperti. Le temperature rimarranno stabili.

Al Centro il mattino sarà coperto da nubi sparse con qualche pioggia che si concentrerà solo sull’Abruzzo. Stessa situazione nel pomeriggio. In serata invece il tempo si manterrà stabile in tutta la zona tranne sul versante adriatico dove ci sarà una nuvolosità irregolare. Le temperature saranno in rialzo.

Al Sud e sulle Isole troveremo al mattino piogge su Molise e Puglia, principalmente soleggiato sulle altre località. Il tempo rimarrà invariato anche nel pomeriggio. Nella serata invece ci saranno alcuni fenomeni nel settore adriatico. Le temperature subiranno dei cali.