Muffa e umidità negli angoli di casa: il rimedio naturale per risolvere

Quando la muffa e l’umidità prendono il sopravvento negli angoli di casa, come fare? Ecco il rimedio naturale per risolvere in pochi secondi.

Quante volte in casa si forma la muffa e non sappiamo cosa fare? Umidità e poca areazione invitano le spore ad organizzarsi facendo in modo che possano trovare una nuova dimora. Si ricorre spesso e volentieri ad una serie di detergenti che possono contenere non pochi ingredienti nocivi per la salute, l’ambiente e anche il portafoglio. In natura ci sono dei rimedi naturali che possono arrivare in soccorso, alcuni dei quali completamente impensabili e di uso comune. Scopriamo insieme qual è il rimedio naturale per risolvere questa problematica che appare sui muri?

Cause della formazione della muffa negli angoli di casa

La muffa è un organismo vivente che ha un suo ciclo vitale molto particolare, respirando e crescendo man mano che viene nutrito. Infatti, le spore della muffa mangiano – crescono e si riproducono velocemente se diamo loro l’opportunità per farlo.

Le spore sono piccole molecole invisibili che si manifestano con dei piccoli puntini e macchioline, presenti già nell’aria in maniera naturale. Per aprire una piccola parentesi, un puntino di muffa piccolo contiene 50.000 spore che producono di conseguenza altri milioni di spore in pochissimi giorni.

Le condizioni ideali che portano alla formazione della muffa è l’umidità che c’è in casa, con valori che superano il 65%. Le superfici fredde invitano l’umidità al raffreddamento sino a quando non si formano delle piccole goccioline sugli angoli della casa e lungo i muri.

Questo processo da il via ad un percorso che da origine agli organismi viventi chiamati spore: in soli 15 minuti prenderanno vita e inizieranno moltiplicarsi. Non è tutto, infatti la muffa sopravvive alle avversità riuscendo a restare in letargo per lungo tempo sino a quando le condizioni favorevoli non la aiutano alla riproduzione.

Riepilogando, la muffa sul muro è determinata da più fattori come:

Umidità Temperatura interna Condensa Infiltrazioni di acqua

È importante che la muffa venga rimossa il prima possibile, proprio perché queste spore contengono una serie di fattori che sono nocivi per la salute degli esseri viventi.

Posso prevenire la formazione della muffa?

Per prevenire la formazione della muffa negli angoli dei muri e della casa all’interno, diventa indispensabile prevenire. Per fare questo areare sempre gli ambienti e non lasciare asciugare i panni nei bagni o in cucina.

Non solo, si potrebbe usare anche il sale grosso ottimo per assorbire tutta l’umidità che è presente in casa. È un deumidificatore naturale che contrasta la formazione dell’umido e delle spore di muffa.

Il sale grosso dentro il barattolo è da posizionare in tutti gli angoli della casa, soprattutto in bagno e in cucina dove c’è maggiore vapore acqueo che si crea per le varie attività.

Il rimedio naturale per sconfiggere la muffa sul muro di casa

Come accennato, ci sono moltissimi prodotti che servono per eliminare la muffa che si manifesta sui muri di casa. Per evitare di usare ogni tipo di ingrediente chimico in casa, c’è un rimedio naturale ottimo da usare e che tutti quanti abbiamo dentro casa.

Si tratta del limone, agrume dalle mille proprietà tra cui quella antisettica e disinfettante capace anche di portare un ottimo profumo di pulito in tutte le stanze. Per usarlo come antimuffa basterà fare in questo modo:

Prendere due tazze di acqua tiepida e versare all’interno due cucchiai di succo di limone bio filtrato

Mescolare e versare dentro un vaporizzatore