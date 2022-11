Altra Pole Position per Martin, Bagnaia partirà ottavo

Partirà ancora dall’ottava posizione Pecco Bagnaia nel Gran Premio di Valencia che potrebbe regalargli il primo titolo mondiale della carriera.

Altra Pole Position per Jorge Martin che regala alla ducati la sedicesima pole stagionale.



Qualifiche cariche di tensione per Pecco Bagnaia che partirà ancora una volta dalla ottava posizione per cercare di conquistare il suo primo titolo mondiale della carriera.

Sono 23 i punti di vantaggio che l’azzurro ha sul campione in carica Quartararo, El Diablo partirà dalla quarta posizione domani.

Chiude in bellezza la stagione Jorge Martin che conquista l’ennesima pole position di questo finale di stagione con una prova praticamente perfetta regalando alla Ducati la sedicesima pole position della stagione.

Secondo posto per Marc Marquez che fatica nel Q2 ma con un guizzo nel Q3 si prende il secondo posto e domani affronterà la gara da autentica mina vagante del circuito.

Chiude il podio Miller che si piazza davanti a Quartararo.



Bagnaia o Quartararo, la resa dei conti per il mondiale

Tutto si deciderà domani con il nostro Pecco Bagnaia che dopo una rincorsa clamorosa è riuscito a passare in netto vantaggio in classifica rispetto a Quartararo e domani proverà a concludere il suo capolavoro vincendo il primo mondiale della carriera.

Quartararo deve assolutamente vincere il Gran Premio e sperare in un disastro da parte dell’azzurro che invece può assicurarsi il titolo mondiale anche senza arrivare al primo posto.

Per la rimonta fatta e per le grandi prestazioni fornite l’azzurro merita sicuramente di vincere il titolo davanti ad un Quartararo che ha sprecato l’enorme vantaggio accumulato con una seconda parte di stagione assolutamente disastrosa.

Anche a Valencia la Ducati ha dimostrato di essere più competitiva rispetto alla Yamaha, un motivo in più per credere nella festa di Pecco.

Comunque vada Jorge Martin chiuderà la stagione da protagonista candidandosi come uno dei favoriti nella prossima stagione.

Male Bastianini che cade e non riesce a recuperare partendo fuori dalle prime 10 posizioni.

Tanta l’emozione nel volto di Pecco Bagnaia che domani dovrà essere bravo a non farsi condizionare dalla classifica disputando la solita gara di cuore e qualità.

Male invece il debutto di Marco Bezzecchi in MotoGP, l’azzurro paga la tensione e non va oltre la 18esima posizione, netto passo indietro rispetto al Gran premio in Malesia.

Le prime 10 posizioni: Martin, Marquez, Miller, Quartararo, Rins, Vinales, Binder, Bagnaia, Zarco, Aleix, Marini e Mir.