Come da tradizione, con la fine di settembre arriva non solo l’autunno, ma anche un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica: gli MTV Europe Music Awards. Quest’anno la 27esima edizione andrà in onda domenica 8 novembre su MTV e, si preannuncia uno show di due ore indimenticabile, ricco di performance musicali.

Nella mattinata di oggi sono state comunicate le nomination complete per gli MTV Europe Music Awards 2020 (disponibili sul sito ufficiale di MTV). L’artista favorita per questa edizione 2020 è Lady Gaga. Infatti, la cantante compare in ben 6 categorie: Best Video (miglior video musicale), Best Artist (miglior artista), Best Song (miglior canzone), Best Collaboration (miglior collaborazione), Best Pop (miglior cantante pop) e infine, Biggest Fans (migliori fan).

Leggermente sotto “Mama Monster”, troviamo il collega Justin Bieber e la band k-pop BTS che vantano ciascuno ben 5 nomination.

MTV Europe Music Awards: Best Italian Act

Per quanto concerne la musica “Made in Italy” vi è la categoria “Best Italian act”, all’interno della quale vi sono 5 artisti a contendersi il titolo. I candidati al MTV Europe Music Awards 2020 per la categoria italiana sono Diodato, Elettra Lamborghini, Levante, Irama e il rapper Random.

Anche quest’anno il quinto artista italiano è stato decretato dai fan. Infatti, in una prima fase di votazione sulle Instagram Stories del profilo ufficiale di MTV Italia, fra Achille Lauro, Elodie, Ghali, i Pinguini Tattici Nucleari e Random i preferiti sono stati quest’ultimo ed Elodie.

Nella seconda fase i due vincitori sono andati al ballottaggio, ma alla fine il rapper Random è risultato il più votato in assoluto ed è così entrato ufficialmente in nomination per la categoria “Best Italian act”.

Come per le altre categorie, il vincitore o la vincitrice saranno decisi dai fan, che potranno votare il proprio artista preferito direttamente sul sito degli MTV Europe Music Awards 2020 e sui social media.

