MotoGp: Bagnaia si avvicina a Quartararo, ma in Thailandia vince Oliveira

Il sogno di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia diventa ogni curva, ogni circuito, ogni gran premio sempre più reale. Il pilota motociclistico di Torino, in sella alla sua Ducati, oggi, a Buriram, in Thailandia, in un pazzo Gp ha guadagnato 16 punti fondamentali per il titolo mondiale, che verrà assegnato fra tre giornate, e si è portato a meno due punti dal leader Fabio Quartararo, arrivato solo 17esimo.

A vincere, però, sul circuito bagnato a causa di un acquazzone, che tra l’altro ha anche ritardato di un’ora l’inizio dei giochi, è stato Miguel Oliveira su KTM, poi è stato il turno di Jack Miller e di Pecco, appunto. In quarta posizione è arrivato Johann Zarco, quinto Marc Marquez e sesto Enea Bastianini, compagno di scuderia di Bagnaia. La top ten è chiusa da Maverick Vinales, Alex Marquez, Jorge Martin e Brad Binder.