Giardino, questa bella e profumatissima pianta è nociva: è comune nei nostri giardini

Le piante nocive in giardino esistono, soprattutto questa che è bella e profumata: non cadere nelle sua trappola e fai attenzione.

Chi ha la fortuna di avere un giardino deve fare attenzione alle piante che coltiva, a quelle che crescono spontaneamente e quelle che vengono vendute in maniera non corretta. Ci sono infatti tantissime tipologie di piante velenose e nocive, ma nella maggior parte dei casi sono belle e profumate. Danno un tocco regale allo spazio esterno e diventano belle da guardare: ma non tutti conoscono questa tipologia in particolare che è molto comune tanto quanto nociva.

Piante nocive in giardino, come può capitare?

Una pianta nociva in giardino è molto comune e può capitare anche a chi ha un pollice verde sviluppato. Di alcune tipologie non si conosce la pericolosità e si potrebbe essere a rischio, così come i bambini e gli animali che sono in giardino.

Le conseguenze non sono sempre piacevoli, proprio come per i funghi: quanti sono i non esperti che la domenica per hobby ne raccolgono varie tipologie senza conoscerle? Mangiarli potrebbe sfociare in un brutto mal di pancia, ma altre volte le conseguenze potrebbero essere altamente pericolose.

Il consiglio degli esperti è di fare attenzione ad alcune piante molto belle ricche di fiori colorati, che in realtà sono velenose. È compito di un giardiniere controllare lo spazio aperto e verificare che non ci siano tipologie di questo tipo, ma è anche bene non acquistare o piantare piante che non si conoscono (non consigliate da professionisti del settore).

Pianta nociva, quale eliminare dal giardino?

In questo articolo vi parliamo di una pianta in particolare, bella come un gelsomino ma nociva e completamente differente dalla pianta amata da tutti.

Si chiama rincospermo – conosciuto anche come falso gelsomino – vista la sua grande rassomiglianza nei fiori e nel profumo. In tutto potrebbe essere confuso con il gelsomino, ma ha una caratteristica particolare che non deve passare inosservata: un lato dei petali lunghi è liscio mentre l’altro è stranamente dentellato.

Il gelsomino presenta invece solo dei petali lunghi e lisci, senza alcuna dentellatura strana. Tutte le altre particolarità sono praticamente identiche, ma il rincospermo contiene gli alcaloidi rendendolo inadeguato per ogni tipo di estrazione di oli essenziali o per le infusioni.

Questi alcaloidi sono nocivi e possono provocare degli effetti collaterali non piacevoli per ogni essere umano e animale.

Caratteristiche del rincospermo

Come accennato, il rincospermo si presenta con dei petali molto lunghi con un lato dentellato e un altro completamente liscio. È una sempreverde con foglie coriacee, resistente alle temperature bassissime (mentre il gelsomino desidera il caldo).

Offre dei frutti a forma di capsula ed è originario dell’estremo Oriente, oggi diffuso in tutto il mondo considerata la sua resistenza a climi differenti.