Vince Marco Bezzecchi in Francia, insieme a Martin e Zarco sul podio. Il pilota si porta a -1 da Bagnaia in classifica, che invece è stato costretto al ritiro.

La bagarre con Vinales costa la gara a Pecco Bagnaia, mentre lo scivolone di Marquez fa perdere il secondo posto allo spagnolo. A Le Mans trionfa Marco Bezzecchi, che adesso insidia il connazionale campione del mondo alla testa della classifica. Gara spettacolare quella del gran premio francese della MotoGp, che tornerà adesso l’11 giugno dopo una lunghissima pausa, al Mugello.

Le Mans, trionfa Marco Bezzecchi: secondo Martin, terzo Zarco

Una gara con tanti contatti, cadute e colpi di scena, quella dello storico circuito di Le Mans. Il gran premio di Francia si è concluso ancora con una soddisfazione per il nostro Paese, grazie al primo posto di Marco Bezzecchi. Il pilota di Rimini partendo dalla terza fila ha infatti approfittato delle bagarre per fuggire e prendersi la testa della gara, arrivando quasi a sfiorare adesso Pecco Bagnaia (a -1 in classifica).

Al secondo posto si rivede Jorge Martin, che sfrutta la caduta di Marc Márquez in seconda posizione. Anche Zarco ringrazia, e sale sul podio al terzo posto.

Il campione del mondo invece saluta Le Mans con un ritiro, dovuto a un contatto con Vignales. Il contatto con lo spagnolo in sella all’Aprilia ha decretato la fine della gara per entrambi i motociclistici, mentre nello stesso giro Luca Marini è scivolato coinvolgendo Alex Marquez.

Un gran da fare per i giudici di gara del motomondiale, che nonostante i segnali inviati in queste prime 5 tappe a suon di penalità – salvo poi chiudere un occhio qua e là senza un criterio coerente – oggi hanno avuto il loro bel da fare.

Bezzecchi, dopo l’ennesima penalità appunto da parte della safety Commission, al decimo posto è balzato in prima posizione. All’ultimo giro Marco avrà accumulato 4 secondi di vantaggio sul secondo. Che non era Marc Marquez, indiavolato e tornato a combattere come ai vecchi tempi: “Meglio cadere ma correre così” ha detto lo spagnolo dopo la caduta. Una Honda, quella del sei volte campione del mondo, troppo scomposta con un posteriore che non ha retto le curve del circuito francese – ne sono prova le tante cadute del weekend.

Come cambia la classifica generale

Per quanto riguarda invece Pecco Bagniaia, il campione in carica ha dovuto seguire la gara dai box, con una caviglia malconcia e un’espressione assolutamente cupa. La botta subita non ha fatto sicuramente piacere, considerando le aspettative per la gara. In effetti dal team la vittoria era attesa, anche dopo il podio della Sprint Race di ieri. Senza quella caduta, Bagnaia avrebbe sicuramente lottato per le prime tre posizioni, e adesso si ritrova a zero punti conquistati, ma con un mese di stop per riassorbire la botta alla caviglia.

Il prossimo appuntamento del motomondiale infatti è fissato all’11 giugno, per un attesissimo gran premio d’Italia che si svolgerà al Mugello.

In classifica comunque rimane in vetta Bagnaia, con un punto di vantaggio su Bezzecchi, mentre Binder adesso passa in terza posizione. Il sudafricano infatti ha concluso la sua gara al sesto posto, dietro Aleix Espargaro.