MotoGP, Sprint Race di Le Mans: vince Martin, terzo Bagnaia

Jorge Martin vince la Sprint Race di Le Mans, il ducatista davanti a Binder su KTM e Bagnaia: quarto marini, quinto Marc Marquez.

La Sprint Race del Gran Premio di Le Mans la vince Jorge Martin. Lo spagnolo trionfa davanti a Binder e Bagnaia, che vince il duello per il podio contro Marini e Marc Márquez. Domenica alle 14 la gara con il campione del mondo in pole position.

Pecco Bagnaia, che nella giornata di oggi ha conquistato la pole position per la gara di domani, ha dimostrato le sue grandissime doti sul giro secco. Durante la Sprint Race però, il campione del mondo in carica ha fatto emergere alcune difficoltà, ossia quella della tenuta della gara.

Certo, non è ancora chiaro quale sia – dopo 5 tappe del mondiale su 20 – la vera strategia dei piloti nella Sprint Race. Una modalità che avrebbe dovuto attrarre e aumentare lo spettacolo, che ha finito un po’ per confondere le idee. Puntare tutto sul sabato? Andare forti a partire da domenica? Insomma, gli appassionati si dividono e criticano la fin troppo ricercata similitudine con la Formula 1, e i piloti cercano ancora una strategia precisa da seguire.

Il piemontese il terzo posto lo ha dovuto conquistare con fatica, e in ogni caso con la sua Ducati era partito fortissimo al via. Prima di cedere il posto a Martin e Binder, e ingaggiare il duello con un Marc Márquez in grande forma.

La lotta per il terzo posto dura cinque giri, con lo spagnolo che rispolvera le vecchie tecniche di guida – non a caso con tanto di contatto.

A chiudere lo schieramento finale, dopo il terzo posto di Bagnaia e il quarto posto di Marini, appunto Marc Márquez, poi Zarco, Bezzecchi in settima posizione ed Espargaro. Nono Vignales, Nagakami decimo e Rins undicesimo. E ancora Giannantonio in dodicesima posizione, Morbidelli tredicesimo e Mir quattordicesimo. Marquez, Petrucci e Savadori chiudono la coda.

Sorpasso Marquez: “Deciso ma corretto”

E in effetti anche il team manager Tardozzi ha detto che, sull’episodio di Marquez, il sorpasso è stato “deciso, ma corretto, come quello di Pecco su Binder”. Insomma, la frecciatina non è diretta allo spagnolo ma all’incoerenza e alla volatilità del regolamento durante la stagione in corso.

Il box Ducati infatti rimarca, e spinge nelle polemiche per le penalità di due settimane fa, quando Bagnaia su Miller era stato sanzionato per – dicono dalla scuderia bolognese – molto meno e costretto a cedere una posizione. La gara la vince Martin, imprendibile, davanti a un ottimo Binder in KTM.