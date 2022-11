Morta l’attrice Nicki Aycox: aveva partecipato alla serie tv “Supernatural”

Era una delle attrici più conosciute delle serie Tv americane ed è scomparsa all’improvviso all’età di soli 47 anni. Lei, Nicki Aycox combatteva contro la leucemia dallo scorso anno.

Alla stampa e al web non sono state ancora diffuse le cause della sua morte ma era stata l’attrice stessa ad annunciare di esser malata lo scorso anno.

Nicki Aycox: deceduta a 47 anni

L’aggravarsi della leucemia, o un’altra motivazione. Non sono state rese ancora note le cause dell’improvvisa scomparsa di Nicki Aycox, conosciuta a chi segue la serie tv americana “Supernatural” con il ruolo di Meg Masters.

Ad annunciarlo ai suoi fan attraverso un post su Facebook è stata sua cognata, Susan Raab Ceklosky che lo ha fatto con un toccante messaggio. Ha descritto che la sua “bella, fiera e intelligente” Nicki Aycox è morta sempre con il marito al suo fianco, che non l’ha lasciata nemmeno un istante. Un dolore forte per tutti coloro che l’hanno conosciuta e che, anche se solo virtualmente e idealmente, hanno combattuto al suo fianco con lei, una vera guerriera.

Non sono state rese ancora note le cause dell’improvvisa morte dell’attrice. Era stata lei stessa che, lo scorso marzo 2021, aveva annunciato a tutti i suoi fans anche su Instagram, di esser affetta dalla leucemia. All’inizio, Nicki pensava di aver contratto il Covid, ma è stato quando le sue condizioni si sono terribilmente aggravate che è stata costretta al ricovero in ospedale.

Lì, dopo varie analisi e vari esami, le hanno diagnosticato la malattia. Ora, con l’annuncio della sua scomparsa, i suoi fans sono convinti che sia stata proprio la leucemia a strapparla alla vita così presto. Come ha sempre scritto lei stessa, nel corso di questi mesi, sui suoi canali social, aveva anche combattuto contro la malattia, affrontando anche la chemioterapia. Lo aveva annunciato ai fans con un messaggio: “Tornerò migliore, più forte e più saggia!”.

Il suo successo? La serie tv “Supernatural”

Ora l’arrivo della triste notizia che ha sconvolto tutti i fans della seri tv “Supernatural”. Ed è stato anche tutto il cast della serie, quanto anche l’intera troupe a ricordare l’attrice, una volta ricevuta la notizia della sua prematura scomparsa.

L’ideatore della serie, Eric Kripke, l’ha ricordata con un messaggio su Twitter, dicendosi addolorato e dilaniato da questa triste notizia, e anche sottolineando che l’attrice è morta troppo giovane.

Nicki Aycox faceva parte del cast della seri tv “Supernatural” dalla prima alla quarta stagione. Ma non è stata solo questa serie. L’attrice è anche apparsa in altre famose serie tv, quali “Cold Case” e “Dark Blue”, solo per citarne alcune.

Negli anni 2000 ha fatto parte anche del cast di “Law and Order”, “Ally McBeal” e “X-Files”. Tutte serie di grandissimo successo, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa e nel mondo. Ed oggi, tutto il mondo piange la sua prematura scomparsa, in attesa di sapere quali siano state le cause della sua morte.