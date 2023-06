Mongolfiera prende fuoco in Svizzera: 7 feriti, 3 sono gravi

Un incidente in mongolfiera in Svizzera, dove il pallone ha preso fuoco provocando il ferimento di 7 persone. Sul posto sono arrivati i soccorsi.

Un altro incidente in mongolfiera, stavolta in Svizzera. Il pallone ha preso fuoco al decollo, sono 7 le persone rimaste ferite di cui 3 pare in condizioni gravi. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e i soccorsi, al momento non ci dovrebbero essere vittime. Appena due giorni fa un altro incidente, sempre in mongolfiera, ma in Brasile, dove il pallone era stato completamente avvolto dalle fiamme per poi schiantarsi su un edificio. Nessuna vittima in quel caso, ma solo un grande spavento. Ad aprile invece un altro incendio a bordo aveva provocato la morte di due passeggeri.

Svizzera, incidente in mongolfiera: il pallone prende fuoco al decollo

Sono 7 i feriti dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi nel Canton svizzero di Zugo, ad a Huenenberg. La mongolfiera, fanno sapere le autorità locali, ha preso fuoco durante le manovre di decollo con a bordo diverse persone. Il mezzo, secondo quanto si apprende, è infatti atterrato dopo essersi appena sollevato da terra. Alcune testate locali hanno diffuso le immagini del pallone ormai distrutto dalle fiamme in un campo.

Dei 7 feriti, 3 avrebbero avuto la peggio riportando i danni maggiori. Si tratta di quattro donne e tre uomini, dell’età compresa tra i 28 e i 62 anni. Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che rapidamente hanno domato le fiamme, poi la zona è stata messa in sicurezza. I feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario, che ha anche mandato un elicottero per trasportare i feriti più gravi. Altri sono arrivati in ospedale autonomamente.

Non ci sono ancora notizie certe sulle cause dell’incendio, ma nelle prossime ore il Servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza, ossia il SISI indagherà sulla vicenda per far luce sulle cause dell’incidente. Lo ha riferito il Ministero pubblico della Confederazione, il quale ha fatto sapere di avere la competenza in materia.

Sono 20 i vigili del fuoco arrivati sul posto, con anche diverse ambulanze in arrivo da Zugo e Küssnacht. Inoltre alcune pattuglie della polizia di Zugo hanno aiutato a circoscrivere la zona e a metterla in sicurezza, insieme a un ispettore dei vigli del fuoco svizzeri.

Incidente in Brasile: mongolfiera prende fuoco a San Paolo

Anche in Brasile, pochi giorni fa, la stessa dinamica. Ma ancora più “spettacolare”, visto che la mongolfiera dopo aver preso fuoco si era accasciata su un condominio. Momenti terribili e drammatici quelli vissuti ad Arujà a San Paolo. Il pallone, fortunatamente senza equipaggio, è precipitato addosso a un palazzo. La cabina però era vuota, dunque non si sono registrate vittime e feriti. Nemmeno gli inquilini del palazzo fortunatamente hanno riportato danni.

Mongolfiera prende fuoco e atterra su un condominio in Brasile Nessuno si è fatto male pic.twitter.com/UVRrVrkNr5 — ANTONIO (@blusewillis2) June 12, 2023

Le immagini dell’incendio e poi del crollo del pallone avevano fatto il giro del web in poche ore, con migliaia di utenti che avevano condiviso i video da diverse angolazioni della mongolfiera che si adagiava in fiamme sul palazzo. Scene da film, quasi apocalittiche.

Ancora più grave invece il recente incidente in mongolfiera avvenuto in Messico. E’ accaduto lo scorso 2 aprile, in una zona del paese nota per le gite in mongolfiera. In quell’occasione c’erano anche state 2 vittime, una donna di 38 anni e un uomo di 50 anni, mentre una ragazza era rimasta gravemente ferita e aveva riportato ustioni in tutto il corpo. A renderlo noto era stato lo stesso governo messicano. L’incidente si era verificato a Teotihuacan, un noto sito archeologico messicano. Anche un bambino aveva riportato ustioni di secondo grado al volto, rompendosi un femore.

Anche in quell’occasione le macabre immagini erano state riprese tramite cellulare da alcuni passanti, e le cause dell’incidente sono ancora da verificare.

Del resto, come si legge nei siti di diversi siti specializzati in escursioni in mongolfiera, la possibilità di prendere fuoco per il pallone rasenterebbe lo zero. Il motore delle mongolfiere è sistemato in una zona che non permetterebbe l’innesco di un incendio, per questo, una delle rare casualità di fuoco a bordo consisterebbe nell’andare incontro a cavi della corrente. I cavi inoltre, che utilizzano le mongolfiere, sono costruiti in kevlar che è uno dei materiali più forti e non conduce elettricità nell’eventualità di un contatto.