Mondiali biathlon, che peccato Lisa Vittozzi! Nella gara sprint 7.5km è quinta. Wierer, slam rimandato

Ai Mondiali di biathlon in corso in Germania, nella gara sprint Lisa Vittozzi fa un’ottima gara ma un errore al poligono non le consente di salire sul podio. Dorothea Wierer commette due errori al tiro e scivola in 19esima posizione.

Domenica l’inseguimento. Conteranno i distacchi cronometrici ottenuti nella gara sprint di oggi.

I Mondiali in Germania

Ai Mondiali di biathlon in corso a Oberhof, in Germania, nella gara sprint 7.5km Lisa Vittozzi ha chiuso in quinta posizione nonostante un’ottima prova. Un errore di troppo al poligono in piedi le ha impedito di salire sul podio e far festa. Le atlete che sono andate a medaglia, infatti, hanno totalizzato 10 su 10 nelle due postazioni di tiro, evitando così giri aggiuntivi di penalità.

“Sono contenta di essere comunque arrivata nelle prime sei posizioni, che ad un Mondiale è sempre un risultato apprezzabile. Peccato per quell’errore, il colpo è finito veramente fuori di un niente dal bersaglio. Sono fiduciosa per la pursuit (inseguimento, ndr), in cui avrò un’ottima posizione di partenza”, il commento di Vittozzi al termine della gara.

Il dispiacere di Wierer

L’oro è andato alla padrona di casa Denise Hermann-Wick. Argento alla svedese Hanna Oeberg e bronzo per la sua connazionale, Linn Persson. L’altra attesissima azzurra, Dorothea Wierer, è invece scivolata in 19esima posizione. Purtroppo hanno pesato i due errori commessi al poligono, uno per ogni serie di tiro. “È stata una giornata strana al poligono, non mi sono sentita come avrei voluto al tiro”, ha poi commentato al termine della prestazione, sottolineando tutta la sua delusione.

L’altoatesina, in caso di vittoria, avrebbe completato il prestigiosissimo career slam, ossia la conquista del titolo iridato in ogni gara individuale del programma mondiale al femminile. Peccato, speriamo avrà la voglia di allungare la carriera per provare a ottenere l’unico successo che ancora le manca.

Le altre tre azzurre in gara: Samuela Comola, Hannah Auchentaller e Rebecca Passler hanno invece chiuso la gara attardate. Il risultato di oggi conferma che in campo femminile questa gara per le italiane è stregata. Infatti nessuno ancora è riuscito a vincere, né a andare a medaglia.

Sprint a parte, i Mondiali erano iniziati molto bene due giorni per la squadra italiana. All’esordio la staffetta mista composta da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ha vinto un ottimo argento. Anche al campionato mondiale del 2020 gli azzurri avevano vinto l’argento, seppur con una formazione diversa rispetto a quella di mercoledì scorso. Inizia dunque a esserci una tradizione in questa specialità, in quanto sono già tre le medaglie mondiali azzurre conquistate nella staffetta mista.

Prossime gare

Il prossimo appuntamento in programma è per domani con la gara sprint degli uomini. Al via per l’Italia ci saranno: Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. Mentre le azzurre avranno un’altra occasione di dimostrare il loro valore e sarà nella gara a inseguimento di domenica, in cui ci saranno ben 4 poligoni. Attenzione però, perché i distacchi ottenuti nella sprint peseranno nell’inseguimento. Wierer è a oltre 1 minuto dalla prima mentre Vittozzi non poi così lontana dal podio.