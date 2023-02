“L’ha lasciata”, lo scoop da Buckingham Palace: salta fuori l’accordo segreto

By

Ecco cosa sta succedendo a Buckingham Palace. Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero al momento lontani secondo le fonti.

Di seguito gli ultimi dettagli su Harry e Meghan e le ultime novità dalla residenza reale a Londra.

La vita di Harry e Meghan in California

Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa di Sussex, hanno fatto la loro casa a Montecito, in California, dopo aver lasciato il Regno Unito e la loro posizione come membri senior della Famiglia Reale. La loro vita in California è stata al centro dell’attenzione dei media, poiché hanno vissuto una transizione significativa dalla loro vita pubblica nel Regno Unito.

In California, Harry e Meghan hanno trovato una nuova casa e hanno iniziato a costruire la loro vita privata lontano dai riflettori. La loro nuova casa, situata a Montecito, è una villa storica con un vasto terreno che offre loro la privacy che hanno richiesto. La zona di Montecito è conosciuta per essere una delle più esclusive della California, con abitanti famosi come Oprah Winfrey e Ellen DeGeneres.

Harry e Meghan hanno anche avviato molte attività nella loro nuova vita in California. In primo luogo, hanno fondato la loro organizzazione benefica, l’Archewell Foundation, che ha l’obiettivo di creare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. La fondazione ha già collaborato con organizzazioni no profit e ha lanciato una serie di iniziative per supportare le comunità colpite dalla pandemia di COVID-19.

Inoltre, Harry e Meghan hanno stretto alleanze con molte aziende importanti, tra cui Spotify e Procter & Gamble, per supportare i loro obiettivi e creare un impatto positivo nella società. La loro partnership con Spotify ha visto la coppia lanciare un podcast, “Archewell Audio”, che mira a promuovere storie di speranza e di ispirazione.

Infine, Harry e Meghan hanno anche fatto la loro prima apparizione in televisione come commentatori indipendenti con l’intervista a Oprah Winfrey, che ha rivelato dettagli privati sulla loro esperienza nella Famiglia Reale e sulla loro vita attuale in California. Questa intervista ha sollevato molte questioni e ha portato a una maggiore comprensione del loro percorso e delle loro aspirazioni future.

L’ha lasciata, le voci girano a Buckingham Palace

La vita di Harry e Meghan in California è stata molto attiva e impegnativa. La coppia ha trovato una nuova casa a Montecito, ha fondato la loro organizzazione benefica, Archewell Foundation, e ha stretto alleanze con molte aziende importanti. Inoltre, hanno fatto la loro prima apparizione in televisione come commentatori indipendenti con l’intervista a Oprah Winfrey.

Adesso, però, qualcosa deve essere cambiato. Alcuni fan della famiglia reale sostengono che Harry si sia recato a Londra senza Meghan Markle:

“L’ha lasciata”

questa è la voce più ricorrente. In effetti, molte fonti reali dichiarano che il duca sarebbe volato fino all’Inghilterra per incontrare il padre Carlo e anche il fratello William e la moglie di quest’ultimo, Kate Middleton.

Avrebbe lasciato la moglie assieme ai figli Archie e Lillibet. Secondo alcune voci, Harry vorrebbe tornare dentro la famiglia reale prima che avvenga l’incoronazione del padre, il prossimo mese di maggio. Ci riuscirà? Staremo a vedere.