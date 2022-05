Modena, registrati tre casi di malaria da sorelline di ritorno dalla Nigeria

Modena, tre sorelline sono state ricoverate in ospedale, dopo aver contratto la malaria durante un viaggio in Nigeria.

Malaria, tre casi a Modena: tre sorelline hanno contratto la malattia in Nigeria

Le bambine di 4,6 e 11 anni versano in gravi condizioni e sono, attualmente, in prognosi riservata. Giovanni Casaletti, diretto del Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL di Modena, ha dichiarato che “il contagio è avvenuto in Nigeria, in pazienti che non risultano aver effettuato la profilassi prevista quando si è in procinto di intraprendere viaggi in zone a rischio” e che “la trasmissione ‘in loco’ di tale infezione costituisce un evento estremamente raro“.

Casi in Italia: la provenienza e i sintomi

I casi di malaria, che sono registrati in Italia, dunque, non nascono sul nostro territorio, ma sono portati da persone che viaggiano in paesi potenzialmente a rischio. Tra questi, la Nigeria e altri paesi dell’Africa e non solo come sottolinea il dott. Casaletti.

Per queste ragioni, è fondamentale sottoporsi alla profilassi consigliata, prima di effettuare un viaggio verso paesi in cui è possibile contrarre la malaria o altre malattie infettive. Il consiglio del medico è il seguente: