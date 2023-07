Modena, donna muore colpita da una moto sfuggita al controllo

Un grave incidente stradale, ieri, è avvenuto in provincia di Modena. Una moto ha investito in pieno una famiglia che stava camminando sul marciapiede. Una donna è morta.

Una dinamica ancora tutta da ricostruire ma, stando ai primi accertamenti, la donna che poi è morta si trovava sul marciapiede con le figlie e il compagno. Cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Modena, donna muore in un incidente

Lei aveva solo 52 anni e ieri sera, intorno alle ore 19, è morta dopo che è stata investita da una moto a Vignola, in provincia di Modena. A colpirla e ad investirla in pieno è stato un uomo che, con la sua moto, dopo aver impattato contro un’auto in un precedente scontro, si è andato, poi, a schiantare contro la famiglia che stava camminando sul marciapiede.

A restar ferita anche la ragazza 17enne, figlia del compagno di Monica (questo il nome della donna che è morta nell’incidente) che stava passeggiando insieme a loro, ed è ora ricoverata in ospedale ma non è n pericolo di vita. Sono rimasti illesi, invece, l’altra sorella della ragazza ed il compagno di Monica, solo per un fortuito momento, visto che stavano camminando a qualche metro di distanza da loro.

Il motociclista, invece, è un 47enne di Casalecchio ed è rimasto ferito nell’impatto. Mentre risulta illeso, invece, l’automobilista che ha avuto il precedente incidente con la moto. A dare l’allarme immediato di quanto è accaduto sono stati alcuni clienti di un ristorante posto nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Il personale medico del 118 è immediatamente intervenuto con un elisoccorso e con due ambulanze.

Colpita da una moto sfuggita al controllo

Sono intervenuti, anche, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quanto accaduto. Per Monica, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

Stando alle primissime ricostruzioni, un’auto sarebbe stata violentemente urtata da una moto, probabilmente in fase di sorpasso. Il motociclista ha perso l’equilibrio ed è finito a terra. La sua moto, invece, sarebbe piombata sul marciapiede, dove in quel momento si trovavano due persone, Monica e la 17enne rimasta ferita.

È ancora in corso l’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.