Meteo, che svolta: calo termico anche di 15 gradi

Meteo, la tanto attesa svolta è oramai dietro l’angolo. Le regioni settentrionali sono già interessate da un deciso calo termico, mentre al centro e al sud insistono venti meridionali con temperature molto elevate. Tuttavia, si tratta delle ultime 36h di caldo intenso perchè tra martedì e mercoledì, correnti più fresche da nord apporteranno un deciso calo della temperatura.

Le condizioni meteo-climatiche in Italia continuano a essere caratterizzate da una persistente ondata di calore, che sta coinvolgendo senza sosta il Centro-Sud. Al contrario, il Nord beneficia di correnti atlantiche più fresche, portatrici di un clima più mite, ma al contempo suscettibili di causare numerosi e intensi temporali.

Meteo, tra oggi e domani picco del caldo

L’attuale ondata di caldo è destinata a prolungarsi fino a domani quando è previsto un nuovo picco di calore con una rovente pulsazione di matrice sub-tropicale che porterà nuovamente temperature estreme al Centro-Sud, con valori che potrebbero superare i 40 gradi e toccare punte di 44-46 gradi sulle Isole Maggiori e nelle zone interne meridionali. Si prevedono persino possibili nuovi record di caldo, dopo quelli registrati durante questa settimana.

Nel frattempo, al Nord le temperature saranno generalmente più basse rispetto al Centro-Sud, anche se non del tutto prive di caldo. Ad esempio, l’Emilia Romagna potrebbe raggiungere punte di 37-38 gradi. Tuttavia, c’è una buona notizia per tutti coloro che hanno sofferto a causa di questa lunga ondata di caldo estremo: si prevede un cambiamento radicale della situazione a metà settimana.

Meteo, ecco il calo della temperatura

Finalmente, arriverà un abbassamento delle temperature in tutta la penisola grazie a una fresca ondulazione d’aria proveniente dal Nord-Atlantico. Questo porterà refrigerio prima al Centro-Nord e successivamente anche al Sud, con il cambiamento previsto per Mercoledì 26 o Giovedì 27. L’arrivo di questa aria fresca potrebbe provocare alcuni temporali, soprattutto nel Nord-est e nelle regioni adriatiche, ma l’estensione e l’intensità dei fenomeni non sono ancora del tutto certe.

Temperature in diminuzione anche di 15 gradi

Tuttavia, è praticamente certo che le temperature scenderanno drasticamente, dando sollievo a gran parte della popolazione. Dopo questa generale rinfrescata, c’è la possibilità che verso la fine della settimana il caldo torni a intensificarsi leggermente sulle regioni centro-meridionali e soprattutto al Sud Italia. In ogni caso, questa nuovo breve ondate di calo del prossimo weekend, è molto meno intensa rispetto a quella attuale e ai primi giorni della settimana.

Meteo oggi e domani

Il caldo intenso si abbatterà soprattutto sulle regioni meridionali, sulle Isole Maggiori e su gran parte del Centro.

Al contrario, nel Nord, sebbene si verifichi un aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti, non sono previsti picchi di calore paragonabili a quelli attesi nelle altre zone.

Nuovi possibili record di caldo

La Sicilia sarà la regione più bollente, con picchi di temperatura che potrebbero raggiungere i 47/48°C. Anche la Sardegna, il resto del Sud e il Centro sperimenteranno temperature estremamente elevate, con valori che supereranno facilmente i 40°C. Nel Nord, invece, le temperature dovrebbero mantenersi intorno ai 35/36°C.

Un repentino cambiamento

A partire da Mercoledì 26 Luglio, assisteremo a un drastico cambiamento del meteo. L’ondata di calore africana subirà un vero e proprio collasso, con l’arrivo di aria più fresca e la possibilità di temporali, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali.

Le regioni interessate

Il calo delle temperature coinvolgerà praticamente tutta Italia, prima nel nord e poi nel resto della penisola. Le temperature scenderanno ovunque di oltre 10°C.

Previsioni meteo per domani

Al Nord, si prevedono nubi compatte con rovesci e temporali di forte intensità sulla Lombardia e il Triveneto, ma in attenuazione serale sul settore lombardo e il Trentino-Alto Adige. Invece, i temporali proseguiranno fino alle prime ore notturne su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Anche sul resto del Nord ci saranno piogge e temporali moderati, ma in generale esaurimento dalle prime ore della sera con ampi rasserenamenti.

Nel Centro e in Sardegna, si prevede ampia nuvolosità con deboli piogge e locali temporali, già dal mattino sulla Toscana, in successiva estensione anche a Umbria, Nord Lazio e Marche. Dalla sera, le precipitazioni si esauriranno con estese aperture, ad eccezione di locali persistenze sull’area marchigiana. Sardegna ed Abruzzo avranno un inizio di giornata con medio-alte nuvole, ma in un contesto asciutto, seguite poi dal pomeriggio da un maggiore ed ampio soleggiamento.

Sud e Isole, il tempo migliore

Al Sud e in Sicilia, cielo sereno o con passaggi di estese ma innocue velature diurne, attese su Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Dalla sera, qualche annuvolamento più significativo potrà interessare l’area meridionale campana, nonché i settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature: il picco prima del crollo

Le temperature subiranno variazioni: le minime saranno in rialzo su Emilia-Romagna, regioni centromeridionali peninsulari, Sardegna orientale e su gran parte della Sicilia, stazionarie o in lieve flessione sul resto del Nord.

Le massime aumenteranno sui rilievi ed aree pedemontane piemontesi, Puglia salentina, Basilicata e Calabria ioniche, e sulla Sicilia orientale, senza variazioni di rilievo sul resto del territorio pugliese, ma in diminuzione sul resto d’Italia, più marcata sulla Sardegna.

Venti e Mari

I venti saranno moderati settentrionali al Nord-Ovest e dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna ed al Centro-Sud, con ulteriori rinforzi su Sardegna, aree appenniniche e coste toscane. Nel resto del Nord, i venti saranno deboli e variabili, tendenti a rinforzare e a disporsi dai quadranti settentrionali.

Per quanto riguarda i mari, lo Ionio sarà poco mosso, ma il moto ondoso aumenterà rapidamente già dal mattino. Inizialmente, gli altri bacini saranno mossi, ma tenderanno a diventare molto mossi attorno alla Sardegna, nel Tirreno settentrionale e nel basso Adriatico, con moto ondoso in ulteriore intensificazione fino ad agitato sul Mar Ligure al largo dal pomeriggio, nonché su Mar di Sardegna a nord e sul Tirreno occidentale dalla sera.

Tempo dopodomani

Mercoledì 26 luglio 2023: Ci sarà una debole instabilità con brevi rovesci e locali temporali fino al tardo pomeriggio/sera su regioni nord-orientali, aree interne della Toscana, Umbria, Appennino laziale e sulle regioni centromeridionali adriatiche.

Sul resto d’Italia il tempo sarà stabile e ben soleggiato.

Evoluzione seconda parte della settimana e weekend

Giovedì 27 luglio 2023: Le condizioni meteorologiche saranno di bel tempo, anche se si potranno verificare i consueti annuvolamenti ad evoluzione diurna. Instabilità, quindi, più probabile a ridosso dei rilievi nord orientali e della dorsale appenninica.

Venerdì 28 luglio 2023 e Sabato 29 luglio 2023: Venerdì, si prevede un aumento della nuvolosità al Nord con lievi rovesci o temporali. Fenomeni in cessazione serale. Il resto d’Italia godrà di ampio soleggiamento. Nella giornata di Sabato, ancora condizioni instabili sui rilievi settentrionali, specie del Triveneto. Mentre prevalenti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso interesseranno il resto del Nord e le regioni centromeridionali.