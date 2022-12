Modena: anziana muore sbranata dai suoi cani

By

Una donna di 68 anni è morta a Modena sbranata dai suoi cani, inutile il trasporto in ospedale, è deceduta durante il tragitto.

Non è chiara la dinamica e i motivi per cui i suoi rottweiler abbiano aggredito la pensionata.

Anziana morta a Modena

Una donna di 68 anni è stata aggredita a Modena dai suoi rottweiler ma non sono ancora chiare le motivazioni. Letteralmente sbranata dai cani, è stata prontamente soccorsa dai sanitari ma purtroppo è morta in ambulanza durante la corsa disperata in ospedale.

Sul posto, un’abitazione nella frazione di Concordia, sono giunti anche i pompieri per accertare cosa fosse accaduto, nonché la Polizia locale e i Carabinieri.

Le condizioni della donna sono apparse subito molto critiche, così è stata caricata in ambulanza e trasportata d’urgenza in codice rosso verso l’ospedale di Baggiovara ma purtroppo è deceduta durante il tragitto.

I cani sono stati calmati e presi in custodia, mentre gli inquirenti stanno indagando cosa possa essere accaduto. Intanto, i vicini hanno riferito loro che in passato non c’erano stati episodi simili e quindi il mistero si infittisce.

Il fatto è avvenuto questa mattina e non si conoscono ulteriori dettagli in merito, al momento.

L’allarme

Ad avvisare il 118 sono stati i parenti della donna, che si erano recati da lei per trascorrere il Natale insieme, invece proprio in questo giorno la 68enne ha trovato un’orrenda morte.

Quando sono giunti nell’abitazione di Concordia dove viveva da sola, l’hanno trovata in pessime condizioni a terra e i due animali erano molto agitati, infatti i familiari non sono riusciti ad avvicinarsi ma hanno atteso le autorità per poter soccorrere la donna.

Le sue ferite sono apparse gravissime fin dal primo momento, infatti non è sopravvissuta all’attacco di quelli che fino a quel momento erano i suoi fidati amici a quattrozampe, che sorvegliavano giorno e notte la sua proprietà.

IN AGGIORNAMENTO