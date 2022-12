INPS, in arrivo 144 euro in più sulla pensione ma solo se hai questi requisiti

Ecco per quali italiani l’INPS erogherà ben 144 euro in più. Si tratta di un aumento sulla pensione di alcuni soggetti.

Scopriamo a chi l’INPS distribuirà ben 144 euro in più sul cedolino. Bisognerà essere in possesso di determinati requisiti che soltanto di recente sono stati rivelati.

In arrivo la nuova manovra sulle pensioni

Il Governo Meloni ha lavorato in questi mesi per la nuova legge di bilancio che entrerà in vigore a partire dal giorno 1 di gennaio del prossimo anno 2023. Gli emendamenti depositati dal suo partito e dagli altri devono ancora essere firmati e probabilmente lo faranno nel corso della giornata di venerdì, 23 dicembre.

Una delle manovre più attese è sicuramente quella relativa alle pensioni, che subiranno delle variazioni dovute all’inflazione. L’aumento dei prezzi, causato dalla crisi che stiamo vivendo, ha obbligato il Governo ad adeguare gli stipendi nazionali e anche le pensioni dei cittadini.

La ripresa dell’economia post-pandemia non si è rivelata rapida ed efficiente come in molti si aspettavano. Questo perché, su un altro fronte, era già pronta una minaccia che si è rivelata pregiudicante per il nostro Paese. Stiamo parlando della guerra tra Russia e Ucraina, che ha provocato un enorme aumento dei costi di vita.

Sono aumentati i prezzi delle materie prime, come il gas e l’energia elettrica, e anche dei generi alimentari e dei prodotti per la cura personale e della nostra casa. E per non parlare dei costi del carburante per le auto! Insomma, i cittadini, in quest’ultimo anno 2022, non hanno fatto altro che ricevere maggiori sostegni, e più concreti, da parte dello Stato.

Ed è in questo triste contesto che si inseriscono le rivalutazioni delle nuove pensioni per gli italiani. Purtroppo, però, non tutte le pensioni verranno rivalutate. Alcune lo saranno in positivo, mentre altre addirittura lo saranno in negativo. Ciò che è noto, però, è che alcuni pensionati percepiranno ben 144 euro in più sulla pensione!

Ecco che di seguito vi sveliamo quali sono questi pensionati fortunati. Purtroppo, però, in molti sono stati esclusi dai nuovi emendamenti. Vi spieghiamo tutto.

Ecco chi percepirà 144 euro in più dall’INPS

In queste ultime ore, circolano alcune fonti riguardo la nuova manovra pensionistica, che dovrebbe portare con sé rivalutazioni mai viste prima. Le percentuali non fanno altro che cambiare e venire ridotte o maggiorate.

In particolare, il Governo ha pensato a una rivalutazione dal 55% al 53%, che porterà a un aumento di 121 euro.

Ma la vera notizia riguarda tutti quei pensionati che percepiscono circa 8 volte il minimo: saranno loro che riceveranno una rivalutazione del 47% invece che del 50%. La rivalutazione in questione porterà a un aumento di ben 144 euro sulla pensione.

La notizia è stata accolta con gioia dalla maggior parte dei pensionati, anche se ci sono quelli che speravano in un ulteriore aumento, che non si sa se farà in tempo ad arrivare. Gli emendamenti della nuova manovra, infatti, devono ancora essere firmati, ma sono già stati depositati tra ieri e oggi.