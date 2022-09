Mobili in legno puliti e lucidissimi, prepara questo spray naturale: mai avuti così

Mobili in legno puliti e lucidi senza l’uso di sostanza chimiche? È possibile grazie a questi ingredienti naturali che servono a preparare uno spray naturale in poco tempo.

È sempre lo stesso discorso, i mobili in legno conferiscono alla casa uno stile caldo e ricercato da adottare per chi ama il country o il rustico. Tuttavia, mantenere questi mobili vivi e lucidi è sempre una impresa, per questo motivo spesso si ricorre a prodotti chimici con conservanti, che possano fare il lavoro veloce e in poco tempo.

Il mobile in legno è delicato e richiede attenzioni particolari, che non tutti i soggetti sono in grado di adottare. Per questo motivo vi sveliamo il segreto per avere uno spray naturale che possa essere perfetto per tutti i mobili in legno che ci sono in casa.

Stile rustico, quando il legno impreziosisce la casa

È lo stile rustico e quello country tra i più amati dalle persone per arredare la propria abitazione. C’è chi desidera attuare contrasti tra antico e moderno, oppure chi vuole solo legno in tutta la casa.

Ovviamente, le essenze sono differenti ognuna delle quali con caratteristiche differenti e nuanche che abbracciano il marrone più caro sino a quello più scuro e intenso. Nel momento in cui è ora di pulire le superfici così naturali e delicate, si ricorre a prodotti non propriamente consigliati ricchi di additivi e componenti chimici. Perchè, in alternativa, non usare qualcosa di completamente naturale?

Spray naturale per mobili in legno puliti e lucidi

Uno spray completamente naturale per i mobili in legno puliti e lucidi è un’ottima idea, da mettere subito in pratica. Gli ingredienti sono di uso comune, ovvero:

Olio di oliva 1 cucchiaio

Aceto di mele 3 cucchiai

Olio essenziale 4 gocce

Acqua 500ml

Flacone di spray 1 unità

L’olio di oliva è indispensabile per nutrire il legno e ripristinare la sua naturale bellezza, mentre l’aceto di mele è ricco di sostanze che puliscono e catturano la polvere contrastandola per lungo tempo. Non solo, questi due ingredienti esaltano il colore del legno qualsiasi esso sia.

L’olio essenziale è a scelta, conferendo quel profumo in più sui mobili che si diffonde in tutto l’ambiente.

Come fare?

Mescolare in una ciotolina l’olio di oliva e l’aceto di mele sino ad ottenere una soluzione unica, per poi aggiungere gli oli essenziali; Prendere un imbuto e versare tutto all’interno del flacone spray allungando la sostanza con l’acqua; Chiudere bene e iniziare ad usare lo spray naturale.

Per usarlo adottare sempre un panno morbido di cotone liscio o lana, indicati per pulire il legno. Scuotere il flacone e vaporizzare lo spray naturale sul mobile, passando il panno su tutta la superficie con movimenti circolari lasciando che il legno assorba tutte le proprietà degli ingredienti.

Verificare che non ci siano aloni e che siano presenti dei residui. Il gioco è fatto e si potrà ripetere ogni volta senza alcun timore.

Trattamento lucidante naturale

Lo spray di cui sopra è indicato per pulire i mobili in legno, ma è anche doveroso lucidare la superficie una volta ogni tanto quando appare opaca. Per ottenere un composto naturale, basterà prendere una ciotolina con aceto di mele 1/4 – olio di oliva 1 cucchiaio e olio paglierino 1 cucchiaio.

Prendere un pennello con setole morbide e passarlo sulle zone del mobile opache, lasciando in posa alcuni minuti. Subito dopo passare un panno in lana e godere dello spettacolo!