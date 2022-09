Jane Fonda, l’annuncio shock ai fan: “Ho un cancro”

By

La famosa attrice americana di 84 anni, Jane Fonda, ha annunciato ai fan di avere un cancro. L’attrice è già in terapia per curarsi.

Jane Fonda ha dunque comunicato ai fan una terribile notizia. A quanto pare la donna ha un cancro, che però fortunatamente è curabile. L’attrice per comunicarlo ai fan ha pubblicato un post all’interno del suo profilo Instagram.

Il post Instagram di Jane Fonda

Dunque la famosa attrice Jane Fonda ha informato i suoi fan, attraverso un post Instagram, di star affrontando una dura lotta contro il cancro. L’attrice all’interno del post scrive:

“Cari amici, ho qualcosa di personale che voglio condividere. Mi è stato diagnosticato un linfoma non Hodgking e ho iniziato la chemioterapia”.

La Fonda continua poi dicendo che si tratta fortunatamente di un cancro molto curabile e che circa l’80% dei pazienti riesce a sopravvivere. Afferma inoltre che avrà accesso alle migliori cure e ai migliori dottori, sentendosi dunque privilegiata.

Soprattutto in vista del fatto che molte famiglie negli Stati Uniti hanno a che fare con malattie del genere, ma che non tutte hanno accesso alla sanità di qualità come lei. Afferma che è doloroso essere consapevole del privilegio che si ha.

Continua poi parlando anche delle possibili cause che comportano il cancro, tra cui combustibili fossili e pesticidi. Dicendo che bisogna trovare dei modi per eliminarle, in modo da eliminare il problema.

Afferma di starsi sottoponendo alla chemio ormai da sei mesi e di star reagendo bene ai trattamenti. Rassicurando tutti che questo non l’allontanerà dal compiere attivismo a favore del clima.

Infine all’interno dell’ultima parte del suo discorso afferma che il cancro per lei è come un insegnante e che sta imparando molte lezioni, tra cui l’importanza della comunità, il fatto che non si è mai soli e anche che le nostre azioni determinano il nostro futuro.

La famosa attrice americana: premi e carriera

Jane Fonda è dunque una pietra miliare del mondo cinematografico americano. Con i suoi film ha incantato spettatori di tutto il mondo ed ha infatti ricevuto un gran numero di premi.

L’attrice ha infatti ricevuto ben 7 Golden Globe, due premi BAFTA, un Emmy e un David di Donatello. Inoltre nel 2017 le è stato assegnato un Leone D’oro alla carriera alla mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e nel 2021 un Golden Globe alla carriere.

La Fonda ha dunque avuto una carriera colma di successi e soddisfazioni. Anche ora che ha la magnifica età di 84 anni, la Fonda rimane comunque una donna molto dinamica e attiva per la comunità. Soprattutto una donna coraggiosa che desidera un cambiamento, avvicinandosi a questo attraverso i fatti e non solo le parole.