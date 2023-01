Mobili in legno opachi, con questa miscela torneranno a risplendere poco dopo

I mobili in legno, soprattutto quelli della cucina, possono diventare opachi a causa del grasso che vi si deposita sopra. Vediamo come eliminarlo.

Basta una semplice miscela per far tornare a risplendere i mobili in legno opachi della tua casa. Non solo splendenti ma anche igienizzati.

Mobili in legno: perché perdono brillantezza

I mobili in legno non sono soltanto belli da vedere ma sono anche solidi e durevoli nel tempo. Anche se oggi è difficile trovarne di pregiati come un tempo, comunque bisogna prendersene cura, non solo per preservarne la brillantezza ma anche per fare in modo che siano sempre puliti ed igienizzati.

Le nostre nonne adoperavano la cera. Oggi ci sono tanti prodotti chimici che possono essere utilizzati allo scopo. Oltre ad essere, nel lungo periodo, parecchio costosi, tali prodotti potrebbero, alla lunga, danneggiare il legno. Inoltre, immettono delle sostanze chimiche pericolose nell’ambiente.

Meglio, dunque, affidarsi ad altri rimedi naturali. Per fortuna, infatti, i mobili in legno, soprattutto quelli molto sporchi della cucina, possono essere puliti efficacemente con delle sostanze naturali che tutti abbiamo in casa. Vediamo di seguito che ingredienti occorrono.

Gli ingredienti per la miscela

Per pulire in modo efficace e non aggressivo i tuoi mobili in legno, ti occorreranno degli ingredienti che si possono trovare in tutte le cucine. Si tratta del bicarbonato di sodio e dell’aceto di vino bianco. Per supportarti nell’operazione di pulizia, potrai utilizzare uno spazzolino da denti e un panno in microfibra asciutto e pulito.

Per quanto riguarda le quantità, dovrai usare per ogni tazzina di aceto, due cucchiaini di bicarbonato di sodio. Amalgama bene i due ingredienti, al fine di ottenere una pasta piuttosto compatta.

Aiutandoti con lo spazzolino da denti, passa questa pasta ottenuta sulla superficie del mobile in legno che deve essere sgrassata. Prima di procedere, sarebbe meglio provare la pulizia su un angolo nascosto del legno anche se, trattandosi di un rimedio naturale, non dovresti avere problemi. Abbi cura di non utilizzare uno spazzolino da denti troppo duro poiché potrebbe graffiare la superfice.

Il passo successivo sarà quello di utilizzare il panno asciutto. Quest’ultimo, dovrà essere ripassato sulle superfici dei mobili in legno, trattate con il bicarbonato e l’aceto. Dopo aver sgrassato, sarà la volta di lucidare. Anche questa volta ti servirà l’aceto bianco ma puro.

Ti servirà anche un panno bagnato e strizzato con dell’acqua calda. Versaci sopra l’aceto e passa il panno sui tuoi mobili in legno. Vedrai sin dalla prima passata, la differenza notevole che c’è. Se l’odore dell’aceto non ti piace, sappi che sparisce molto velocemente. In aggiunta, però, per una fragranza più piacevole, puoi aggiungere qualche goccia di limone oppure olio essenziale. Una volta provato questo metodo, siamo sicuri che non passerai più ai prodotti chimici.