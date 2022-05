Miss Claudia di Avanti un altro, ora è bella ma a 18 anni era il sogno di chiunque | FOTO

By

Ecco che vi mostriamo una foto inedita di Miss Claudia, la Supplente di Avanti un altro. Aveva solo 18 anni ed era già meravigliosa.

Conosciamo tutti Miss Claudia, la bellissima Supplente del programma di successo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, Avanti un altro. Scopriamo qualcosa di più su questa bellissima donna, che di recente ha parlato della sua malattia. Inoltre, vediamo una foto inedita di quando aveva solamente 18 anni!

La malattia di Miss Claudia

Di recente, nel corso di un’intervista a Davide Maggio, Miss Claudia ha parlato della malattia che l’ha colpita e che l’ha fatta molto soffrire. La donna ha rivelato:

“E’ una situazione molto molto intima e delicata. Ho avuto un problema molto grave di salute recentemente. E’ una situazione della quale non riesco ancora a parlare, nonostante sappia che possa essere d’aiuto a tante persone e, in realtà, anche a noi stessi. Adesso la ferita è ancora fresca…”

Miss Claudia, inoltre, ha sottolineato come in realtà la cosa più importante sia la testa, perché si può guarire ma non esserci con la testa. Invece, è fondamentale curare anche la propria salute mentale.

La donna ha parlato di come adesso veda tutto in maniera diversa:

“Sembra una cosa e ridetta, ma è la verità. Non dai più importanza alle cose banali, ma solo quelle per le quali vale la pena combattere.”

La Supplente di Avanti un altro adesso è cambiata anche a livello professionale. A quanto pare, avrebbe sviluppato la capacità di riprendersi, anche con gli interessi, ciò che le era stato tolto dalla malattia.

Per fortuna, ora Claudia è una donna nuova. Ma com’era quando aveva solo 18 anni? Ecco una foto che la mostra!

Ecco com’era a 18 anni

Conoscete la storia della Supplente? Ha iniziato con i primi concorsi di bellezza a soli 16 anni. Due anni dopo ha seguito un corso di portamento alla John Casablancas e da lì è cominciata la sua gavetta.

Ha accumulato numerose esperienze in tv e al cinema: ha fatto la valletta a Domenica In, ha recitato in una pellicola del film di Carlo Verdone, L’amore è eterno finché dura, e ha preso parte anche a degli spot televisivi.

Inoltre, è arrivata in finale alle nazionali di Miss Italia come Miss Fotogenia Lazio e alle semifinali di Veline. Ha partecipato anche a Ciao Darwin 6 e naturalmente ad Avanti un altro. Eccola a 18 anni:

Vi aspettavate fosse così bella già allora solo 18enne?