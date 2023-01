Mischia questi 2 ingredienti insieme e non riuscirai a smettere: cosa accade

Unendo questi due ingredienti non riuscirai a smettere di mischiarli in quanto il risultato vi sorprenderà. Ecco di quali si trattano.

Durante le nostre giornate, ci capita di voler realizzare qualcosa e di preparare una leccornia per deliziare il proprio palato o quello delle persone a noi care e quindi ci dilettiamo in cucina.

Molti di noi sono molto predisposti per questo e si armano di pazienza realizzando piatti complicati e preparazioni che richiedono molto tempo e cura degli ingredienti e di tutti i metodi di cottura.

Ingredienti: ecco il mix da fare a cui nessuno aveva pensato

Per questo motivo, a volte, sin dalla mattina presto, ci si alza e si dedica alla preparazione di un piatto, come ad esempio può essere il ragù che di solito, specialmente al Sud, viene preparato di primo mattino.

Lo stesso vale se si prepara un piatto complicato come può essere una lasagna o dei cannelloni ripieni, in quanto oltre alla salsa, bisogna anche preparare il ripieno e i tempi si allungano.

Per quanto riguarda i dolci, dipende da quali si vogliono preparare, ci sono alcuni che non richiedendo l’impasto e si possono cucinare anche con biscotti tritati altri invece hanno bisogno di più fasi di preparazione.

L’unione sorprendente

Negli anni, abbiamo potuto vedere, grazie a trasmissioni televisive come La Prova del Cuoco, MasterChef e Bake Off, come cucinare non è così semplice e come alcuni segreti ci possono facilitare nel nostro lavoro.

Ultimamente, molti italiani, si stanno cimentando anche nella preparazione dei lievitati e del pane fatto in casa. Nella trasmissione È sempre mezzogiorno, in onda dal lunedì al venerdì su Raiuno, Antonella Clerici ci ha fatto conoscere Fulvio Marino, panificatore italiano che ogni giorno ci diletta in una ricetta con la sua maestria.

Le sue ricette hanno catturato l’attenzione di molti spettatori che hanno così cominciato a cimentarsi nella preparazione di pane e focacce ma non tutti sanno che esiste un metodo per far lievitare meglio il nostro impasto e renderlo succulento.

Basta mischiare due ingredienti che mai nessuno aveva pensato di unire ma una volta fatto non potrete più fare a mano di farlo per via dell’efficacia che il mix avrà sui vostri prodotti da forno.

Si tratta della farina e della Coca Cola. Nell’impasto, dopo aver messo il quantitativo di farina che ci serve, basterà aggiungere la bevanda con del lievito secco e dell’olio di oliva con un po’ di sale e zucchero.

Una volta mescolato bene il tutto, avremo un panetto uniforme e lo lasciamo riposare in un luogo ben caldo, per circa un’ora, prima di poterlo utilizzare per preparare i nostri prodotti da forno.

In questo modo, avremo accelerato di gran lunga il processo di lievitazione e avremo l’impasto pronto per essere utilizzato dopo poco tempo rispetto a quanto avremmo aspettato senza l’uso della Coca Cola.

Il metodo, può sembrare molto particolare, ma vedrete che oltre ad avere un pane perfettamente alveolato avrete anche un sapore molto buono e non riuscirete più a fare a meno di questa unione.