Mischia l’acqua con cemento, quando vedrai cosa succede lo vorrai fare ogni volta

Cosa succede se si mischia l’acqua con cemento? Una sostanza unica che può servire per tantissime cose: scopriamo di cosa si tratta?

Il fai da te è affascinante e permette di poter fare tantissime cose in casa. Gli esperti divulgano le loro idee sul web e grazie a queste si possono creare non poche novità molto carine, da ripetere e personalizzare. In questo caso i due ingredienti principali sono l’acqua con cemento da mischiare insieme. Un matrimonio perfetto perché una volta imparato come fare non si vorrà più tornare indietro. Facciamo chiarezza?

Acqua con cemento: che cosa si realizza?

Se si parla di fai da te sono moltissime le persone che, oggi, si avvicinano sempre di più a questo mondo per realizzare qualcosa di geniale e personalizzato. Mettere in pratica la propria creatività e manualità è importante, infatti questo nuovo trucco con il cemento è amato da tutti.

Gli ingredienti principali, per questa operazione, sono del cemento e dell’acqua. Poi si dovrà prendere in considerazione uno stampino, come un cestino in vimini per esempio.

Dopo che tutto l’occorrente è stato procurato, adesso è il momento di preparare la sostanza fatta di cemento e acqua. Ovviamente, diventa importante individuare il recipiente da scegliere per la miscela, che dovrà essere morbido o comunque flessibile per poi ottenere un buon risultato finale.

Scegliendo un cestino, si potrà poi avere un recipiente similare ma completamente duro. Come procedere?

Oggetti fai da te con il cemento

Prendere un recipiente in silicone o plastica e versare dentro il cemento e poi dell’acqua. Mescolare i due ingredienti insieme come per ottenere una pasta omogenea. Subito dopo prendere il cestino o lo stampo da usare e rivestirlo con della pellicola trasparente (soprattutto se presenta dei fori o buchi).

Versare il cemento con l’acqua dentro lo stampo scelto e aspettare che si indurisca. Subito dopo si potrà estrarre e sarà similare allo stampino (quindi un contenitore, un vaso o qualsiasi altro oggetto desiderato).

Prendere dalla ciotola in silicone il cemento residuo e aggiungere dell’acqua. Con un pennello prelevare piano piano la miscela e applicarla allo stampo in cemento realizzato al fine di coprire possibili buchi o imperfezioni. Ora si può agire in due modi distinti, lasciandolo completamente bianco oppure colorandolo con la nuance preferita.

L’acqua con cemento è quindi un matrimonio perfetto, non solo per i muri ma anche per realizzare degli oggetti fai da te da usare ogni giorno. Ricordarsi di far indurire sempre lo stampo e di non fare leva quando si dovrà togliere dallo stesso. Seppur duro, il cemento è anche molto delicato ed è meglio non rovinare la propria opera.

Grazie a questi due ingredienti si potrà realizzare qualcosa di unico, da provare e riprovare ogni volta che si desidera. Ovviamente, tenere lontano l’impasto dalla portata dei bambini.