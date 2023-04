Sciarpa, utilissimo riciclo che piacerà a chiunque: magari averlo scoperto prima

Come riciclare una sciarpa? Meglio non buttarla via perché con la sua seconda vita si può realizzare qualcosa di unico.

Una sciarpa è un elemento indispensabile durante l’inverno. Non solo un accessorio moda, ma un alleato contro il freddo e le possibili malattie come raffreddore e mal di gola. Una volta che la preferita indossata tutti i giorni diventa vecchia, cosa fare se non buttarla via? Gli esperti del fai da te mettono l’accento su tantissimi modi per riciclare il tessuto, dandogli una seconda vita.

Dove si buttano i tessuti usati?

Prima di capire tutto quello che si può realizzare con una sciarpa, meglio essere informati anche sulla differenziata del prodotto. I tessuti in generale seguono le regole del Comune di Residenza. In linea generale, in ogni città o paese, esistono dei contenitori appositi per la differenziata dei tessuti. Non solo, ci sono anche dei centri di raccolta che possono prendere vestiti e accessori usati – seppur in buono stato – al fine di donarli alle persone bisognose.

Con questa azione di riciclo e valorizzazione dei tessuti, si può aiutare chi ha bisogno e in più sono le stesse industrie e riciclare usando il tessuto in buono stato per fabbricare nuovi capi/oggetti.

In ogni caso, meglio rivolgersi direttamente al comune di residenza – ufficio competente – così da poter capire quale sia la destinazione d’uso del tessuto usato corretta.

Come riciclare una sciarpa: idee e consigli

Detto questo, per chi ha voglia di dare una seconda vita agli oggetti e si diverte con il fai da te, ci sono tantissime idee da mettere in pratica:

Con le vecchie sciarpe si possono realizzare dei cuscini, cucendoli semplicemente sul lato e poi riempire con dell’imbottitura. Poi si da loro la forma desiderata, dalla caramella sino alla classica;

Le sciarpe hanno una interessante forma allungata, per questo motivo potrebbero essere usate per diventare dei paraspifferi. Come fare? Semplice, basterà cucire i bordi in lunghezza e poi imbottirle prima di chiuderle definitivamente;

Si può anche impreziosire la casa realizzando un tappeto di sciarpe . Particolare e dedicato all’arredo, saranno già pronte solo srotolate e se possibile unite con altre sciarpe a disposizione;

Si possono realizzare anche delle spille o degli orecchini, prelevando una parte di tessuto. Gli amanti del fai da te possono dar sfogo alla fantasia, realizzando qualcosa di unico.

Chi ha una manualità importante e raffinata, usa le vecchie sciarpe per realizzare una borsa. Con una sola in tessuto, si potrà avere un accessorio alla moda. È difficile da realizzare? Bisogna avere molta pazienza, dividendo il tessuto in due parti per poi cucirlo su base rigida, ottenendo anche una tracolla ove possibile.

Come si può notare, diventa facilissimo prendere un tessuto vecchio e trasformarlo in qualcosa di utile. Dare una seconda vita non è solo divertente, ma un dovere per il futuro dell’ambiente.